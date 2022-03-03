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Экономного грабителя задержали после новогоднего нападения на АЗС на юге Петербурга

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Два месяца сотрудники полиции Московского района искали грабителя, который оставил без четверти миллиона клиента заправки в первый день нового года.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали у дома 64, корпус 1, по Ленинскому проспекту подозреваемого — 24-летнего гражданина Узбекистана, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 3 марта. По версии следствия, именно он в половине четвертого утра напал на 39-летнего петербуржца на АЗС на 66 километре КАД и отнял у него 270 тысяч рублей.

Полицейские изъяли часть похищенных денег в квартире на Ленинском проспекте, которую снимал мигрант. Сам он состоит на учете до апреля 2022 года.

Пока подозреваемый задержан на двое суток.

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