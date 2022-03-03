Экономного грабителя задержали после новогоднего нападения на АЗС на юге Петербурга

Два месяца сотрудники полиции Московского района искали грабителя, который оставил без четверти миллиона клиента заправки в первый день нового года.



В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали у дома 64, корпус 1, по Ленинскому проспекту подозреваемого — 24-летнего гражданина Узбекистана, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 3 марта. По версии следствия, именно он в половине четвертого утра напал на 39-летнего петербуржца на АЗС на 66 километре КАД и отнял у него 270 тысяч рублей.

