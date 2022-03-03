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Пешеход попал под «Сканию» на юге Петербурга

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Полиция Московского района устанавливает личность мужчины, который погиб под колесами грузовика на Витебском проспекте.

ДТП произошло накануне около половины четвертого у дома 31, корпус 1, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 3 марта. По предварительной информации, «Скания» двигалась по Витебскому проспекту, когда прямо перед ней выскочил мужчина на вид лет 30–35. Остановить грузовик 37-летний водитель, житель Амурской области, не успел.

Пешеход от полученных травм скончался на месте.

«Скания» принадлежит компании, зарегистрированной в Саратове. Водитель за последний год пять раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе превышение скорости.

Проводится проверка всех обстоятельств аварии.

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Комментарии (2)

Gudd-Head
>> накануне около половины четвертого

Дня/ночи?
А13579
Надо было продолжить: пешеход за нарушение ПДД не привлекался ни разу. Не потому, что не нарушал, а потому, что не привлекали.
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