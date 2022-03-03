Петербург оказался в тылу циклона. Весна не спешит, а синоптики обещают 10-градусные морозы

По данным Северо-Западного УГМС, 3 марта в городе ожидается 0… +2 градуса. На дорогах местами гололедица, днем пройдет небольшой снег. В Центре «ФОБОС» объяснили, что погоду в Северной столице определяет тыловая часть циклона, смещающегося по северным регионам Европейской России.



В ночь на пятницу похолодает до -4 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +1. Существенных осадков не ожидается.



Ждать потепления в ближайшие дни не стоит. «Яндекс» прогнозирует, что уже в понедельник, 7 марта, похолодает до -9. А утром в среду вообще будут январские -14 градусов.

