FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -2
103.25р114.55р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Петербург оказался в тылу циклона. Весна не спешит, а синоптики обещают 10-градусные морозы

Третий день весны пока не принес петербуржцам долгожданного потепления, а через неделю погода напомнит о январе.

3
Печать

По данным Северо-Западного УГМС, 3 марта в городе ожидается 0… +2 градуса. На дорогах местами гололедица, днем пройдет небольшой снег. В Центре «ФОБОС» объяснили, что погоду в Северной столице определяет тыловая часть циклона, смещающегося по северным регионам Европейской России.

В ночь на пятницу похолодает до -4 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +1. Существенных осадков не ожидается.

Ждать потепления в ближайшие дни не стоит. «Яндекс» прогнозирует, что уже в понедельник, 7 марта, похолодает до -9. А утром в среду вообще будут январские -14 градусов.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

266065285
"Январские -14" обычное дело для марта в Ленинграде. У нас март - зимний месяц. Самые лыжи ещё впереди.
ivandr
Скорее бы уже пришло тепло
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний