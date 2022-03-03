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Поменяли себе счётчик на новое жильё. В Петербурге нашли двух прохвостов

Уголовный розыск встретился с двумя мужчинами из Челябинска. Ничего комфортного оперативники им не предложили.

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Ещё 25 февраля 82-летняя петербурженка не поняла, почему сначала ей позвонили и предложили проверить счётчик учёта воды за 500 рублей в её квартире на шоссе Революции, а после пришли два «мастера» и насчитали 20 тысяч якобы за ремонт. «Фонтанка» узнала, что 2 марта полицейские Красногвардейского района отыскали «слесарей» широкого профиля.

Ими оказались двое из Челябинска. Оба — не мальчики, им под 40 лет. Оба уже осуждались за кражи и наркотики. Теперь им предоставили отдельное жильё, где за свет и воду платить не нужно.

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Комментарии (4)

zlopopik
А бабулька здоровее двух нарков оказалась!
SNOW
"им предоставили отдельное жильё, где за свет и воду платить не нужно". где за все платит налогоплательщик
Муцио Аттендоло
Кликбейт зачётный 😄 Я купился
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