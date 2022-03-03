Бразилец кидал коктейли Молотова в Рио, а попался в Екатеринбурге. Его экстрадировали

Гражданин Бразилии Эдуардо Фаузи, обвиняемый в организации взрыва и покушении на убийство, экстрадирован из России прямиком на родину. Об этом 3 марта сообщает МВД Медиа.



По данным следствия, в 2019 году группа злоумышленников, куда входил Фаузи, напала на офис одной из местных телестудий. Преступники забросали помещение бутылками с зажигательной смесью. В результате был ранен охранник, также выгорел входной вестибюль.



Эдуардо скрывался от правосудия и покинул Бразилию, его объявили в международный розыск по каналам Интерпола. Задержать его удалось в екатеринбургском аэропорту Кольцово в ноябре 2020 года.

