FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -2
103.25р114.55р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Бразилец кидал коктейли Молотова в Рио, а попался в Екатеринбурге. Его экстрадировали

1
Печать

Гражданин Бразилии Эдуардо Фаузи, обвиняемый в организации взрыва и покушении на убийство, экстрадирован из России прямиком на родину. Об этом 3 марта сообщает МВД Медиа.

По данным следствия, в 2019 году группа злоумышленников, куда входил Фаузи, напала на офис одной из местных телестудий. Преступники забросали помещение бутылками с зажигательной смесью. В результате был ранен охранник, также выгорел входной вестибюль.

Эдуардо скрывался от правосудия и покинул Бразилию, его объявили в международный розыск по каналам Интерпола. Задержать его удалось в екатеринбургском аэропорту Кольцово в ноябре 2020 года.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

07A
Наследникам Вячеслава Михайловича можно зарегистрировать торговую марку "Коктейль Молотова" и получать выплаты с каждой бутылки!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний