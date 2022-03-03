29 марта — круглый стол «Банки и финансы в современной реальности»

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Жизнь в новой реальности. Как последние события повлияли на работу банков? Продолжается снятие наличных в банкоматах или население понесло деньги во вклады, прельстившись новыми высокими ставками? Грозит ли клиентам «заморозка» вкладов? Чем опасно отключение России от SWIFT? Чем грозит банковской системе западные санкции, примененные к нашим крупнейшим банкам?
- Как работают банковские карты и интернет-банк? Возможно ли совершение платежей Samsung Pay и Apple Pay? Продолжается ли обслуживание карт зарубежных систем?
- Потребительское кредитование. Под какую ставку и на каких условиях сейчас можно получить кредиты? Будут ли меняться ставки по ранее выданным кредитам? Считаются ли события последнего времени форс-мажорными обстоятельствами, прописанными в договорах?
- Новые условия работы с юридическими лицами — ставки, требования к заемщикам. Какие новые программы поддержки МСБ появились? Что сами банки готовы предложить клиентам в сложившейся обстановке?
- Итоги работы банков в 2021-м году. Хватит ли накопленного запаса ликвидности встретить новые испытания банковской системе?
К участию в круглом столе приглашаются представители власти, банков, эксперты рынка.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру».
Круглый стол пройдет 29 марта 2022 г. в 12:00 в БЦ Лениздат, по адресу: Набережная реки Фонтанки 59, офис 215а
По вопросам участия обращаться:
Галина Демидова, +7 (921) 759–38–23, galina@fontanka.ru