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29 марта — круглый стол «Банки и финансы в современной реальности»

Портал «ТТ Финанс» совместно с сетевым изданием «Фонтанка.ру» принять участие в круглом столе в формате диалога между бизнесом, финансистами и властью

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Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Жизнь в новой реальности. Как последние события повлияли на работу банков? Продолжается снятие наличных в банкоматах или население понесло деньги во вклады, прельстившись новыми высокими ставками? Грозит ли клиентам «заморозка» вкладов? Чем опасно отключение России от SWIFT? Чем грозит банковской системе западные санкции, примененные к нашим крупнейшим банкам?
  • Как работают банковские карты и интернет-банк? Возможно ли совершение платежей Samsung Pay и Apple Pay? Продолжается ли обслуживание карт зарубежных систем?
  • Потребительское кредитование. Под какую ставку и на каких условиях сейчас можно получить кредиты? Будут ли меняться ставки по ранее выданным кредитам? Считаются ли события последнего времени форс-мажорными обстоятельствами, прописанными в договорах?
  • Новые условия работы с юридическими лицами — ставки, требования к заемщикам. Какие новые программы поддержки МСБ появились? Что сами банки готовы предложить клиентам в сложившейся обстановке?
  • Итоги работы банков в 2021-м году. Хватит ли накопленного запаса ликвидности встретить новые испытания банковской системе?

К участию в круглом столе приглашаются представители власти, банков, эксперты рынка.

По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру».

Круглый стол пройдет 29 марта 2022 г. в 12:00 в БЦ Лениздат, по адресу: Набережная реки Фонтанки 59, офис 215а

По вопросам участия обращаться:

Галина Демидова, +7 (921) 759–38–23, galina@fontanka.ru

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