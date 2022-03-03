Рисунки детей появились на экранах города

Текущие события в России и в мире отодвинули на второй план большинство новостей. Тем не менее мы хотим напомнить о важном социальном проекте, который запустили еще 10 февраля .



На экранах города сегодня начали показывать рисунки, которые вы присылали нам для онлайн-выставки «Яркие краски весны», приуроченной к Международному женскому дню.