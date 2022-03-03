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Рисунки детей появились на экранах города

Это финал социального проекта, который мы запустили в середине февраля

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Рисунки транслируются на больших уличных экранах
Рисунки транслируются на больших уличных экранахФото: Александр Ощепков
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Текущие события в России и в мире отодвинули на второй план большинство новостей. Тем не менее мы хотим напомнить о важном социальном проекте, который запустили еще 10 февраля.

На экранах города сегодня начали показывать рисунки, которые вы присылали нам для онлайн-выставки «Яркие краски весны», приуроченной к Международному женскому дню.

Творческие работы взрослых и детей — рисунки, аппликации, коллажи, компьютерная графика — будут ежедневно транслироваться на видеоэкранах по всему городу до 10 марта.

Выставка «Яркие краски весны» — это совместный проект «Фонтанки.ру» и оператора наружной рекламы «Дизайнмастер». Такие же выставки проходят в Санкт-Петербурге и еще пяти городах — Новосибирске, Екатеринбурге, Челябинске, Омске и Самаре. Так мы хотим поздравить всех женщин с праздником 8 Марта и поддержать развитие детского и семейного творчества.

В общей сложности на выставку прислано 435 рисунков. Больше всего заявок поступило от жителей Екатеринбурга (141). Петербуржцы отправили на выставку 80 творческих работ. Самым младшим участникам выставки (их оказалось трое) всего по 2 года, самому старшему — 60 лет.

Юные художники чаще всего изображали на своих праздничных рисунках цветы, природу, семью, животных и птиц. Например, шестнадцатилетняя Ксения Березина считает 8 Марта праздником радости и новой жизни, когда оживает всё вокруг. Поэтому на своей картине она изобразила весну и пробуждающийся мир.

Иллюстрация: Ксения Березина
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Четырнадцатилетняя Полина Штука на своем рисунке изобразила катание на сноубордах.

— Я представляю 8 Марта именно таким: еще лежит снег, и мы всей семьей катаемся на сноубордах. Это одно из наших любимых занятий, — комментирует свой рисунок Полина.

Иллюстрация: Полина Штука
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Рисунки на выставку присылали не только любители рисовать, но и будущие профессионалы — ученики художественных школ и центров. В Челябинске на выставке будут показаны в том числе работы незрячих и слабовидящих воспитанников инклюзивной мастерской «МОТИС».

На выставке будут показаны рисунки слабовидящих художников
На выставке будут показаны рисунки слабовидящих художниковИллюстрация: Марина Борматова
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Предлагаем и читателям «Фонтанки» посмотреть подборку рисунков, присланных на выставку. Надеемся, они помогут вам отвлечься от новостей и громких событий.

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Рисунки транслируются на больших уличных экранах
Рисунки транслируются на больших уличных экранахФото: Александр Ощепков
Иллюстрация: Ксения Березина
Иллюстрация: Полина Штука
На выставке будут показаны рисунки слабовидящих художников
На выставке будут показаны рисунки слабовидящих художниковИллюстрация: Марина Борматова

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