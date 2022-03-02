Игр для российских геймеров больше не будет. Покупки уже невозможно сделать в Steam, PlayStation Store и Nintendo

Магазины цифровой дистрибуции игр PlayStation Store, Nintendo и Steam (игры на ПК, принадлежит американской Valve) отклоняют попытки пользователей расплатиться с российских банковских карт. Об этом стало известно вечером 2 марта.
Ранее украинские власти попросили все эти платформы покинуть Россию, однако официальных объявлений по этому поводу компании не публиковали. Как убедился журналист «Фонтанки», оплатить игру в Steam с карты Сбербанка не получится, так же обстоят дела в PlayStation Store. Проблемы с покупкой в Nintendo eShop ранее признавали в самой компании и советовали россиянам совершать покупки через карты оплаты на сайте Qiwi и активировать коды загрузки.
Как отмечает «Коммерсантъ», в России сейчас нет ни одного маркетплейса игр, который способен заменить зарубежные. Так, на площадке MY.GAMES Store (принадлежит VK) размещено 2,47 тыс. бесплатных и 510 платных игр. Высокобюджетных проектов, рассчитанных на массовую аудиторию, среди них практически нет. В Steam, по данным на начало 2021 года, было более 50 тысяч игр, ежедневное количество активныхи пользователей — около 25 млн человек.