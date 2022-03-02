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ВВС Швеции: Четыре военных самолета РФ вторглись в воздушное пространство страны

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Четыре военных самолета РФ якобы вторглись в воздушное пространство Швеции. Об этом 2 марта сообщает телеканал SVT, ссылаясь на данные ВВС государства.

Как сообщил начальник военного ведомства Карл-Йохан Эдстрем, вооруженные силы провели операцию с использованием истребителя JAS 39 Gripen. Нарушение произошло к востоку от острова Готланд в Балтийском море.

Отмечается, что речь идет о двух российских самолетах Су-27 и двух фронтовых бомбардировщиках Су-24.

«Мы очень серьезно относимся к этому инциденту. Это непрофессиональный и безответственный поступок со стороны русских», — заявил главнокомандующий ВВС страны Карл-Йохан Эдстрем.

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Комментарии (25)

VKuser279092
Вот интересно, что ещё надо Шведам, чтобы вступить, наконец, в НАТО? Бомбардировка Стокгольма для освобождения Швеции от Лапландских нацистов? Десант пьяных бурятов и чеченского спецназа на Эланд ради свободы российского судоходства в Кальмар-Зунде?
266509596
"И ностальгия. Финляндия? Швеция? Как ты думаешь? - Я думаю, уходить нам надо, пока не поймали"
nuga
фейк ньюс
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