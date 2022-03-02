ВВС Швеции: Четыре военных самолета РФ вторглись в воздушное пространство страны

Четыре военных самолета РФ якобы вторглись в воздушное пространство Швеции. Об этом 2 марта сообщает телеканал SVT, ссылаясь на данные ВВС государства.
Как сообщил начальник военного ведомства Карл-Йохан Эдстрем, вооруженные силы провели операцию с использованием истребителя JAS 39 Gripen. Нарушение произошло к востоку от острова Готланд в Балтийском море.
Отмечается, что речь идет о двух российских самолетах Су-27 и двух фронтовых бомбардировщиках Су-24.
«Мы очень серьезно относимся к этому инциденту. Это непрофессиональный и безответственный поступок со стороны русских», — заявил главнокомандующий ВВС страны Карл-Йохан Эдстрем.