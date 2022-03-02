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СКА стартовал в плей-офф КХЛ с разгрома минского «Динамо»

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Победой хоккейного клуба СКА завершился первый матч 1/8 финала плей-офф КХЛ против минского «Динамо». Матч проходил в Санкт-Петербурге 2 марта.

Армейцы с Невы выиграли со счетом 8:3. Голы за СКА забили Данила Моисеев (3 минута), Андрей Кузьменко (21, 40 — в большинстве), Микко Лехтонен (24 — в большинстве), Никита Гусев (25 — буллит), Йоонас Кемппайнен (29 — в большинстве), Степан Фальковский (33), Антон Бурдасов (37 — в большинстве).

Минское «Динамо» ответило на это шайбами Павла Варфоломеева (12), Маттиаса Тендебю (14) и Романа Горбунова (58).

Статистика матча: Броски: 55–26; Броски в створ: 36–15; Вбрасывания: 30–30; Блокированные броски: 4–6; Силовые приемы: 16–19; Штраф: 14–22.

Таким образом, счёт в серии стал 1–0 в пользу СКА. Серия продлится до четырех побед одной из команд. Следующая игра пойдет также в Петербурге 4 марта.

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Комментарии (2)

any_5e4cfc41eb9fb
Кто бы сомневался
q876rt
Поздравляю с победой нашу команду.
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