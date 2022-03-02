СКА стартовал в плей-офф КХЛ с разгрома минского «Динамо»

Победой хоккейного клуба СКА завершился первый матч 1/8 финала плей-офф КХЛ против минского «Динамо». Матч проходил в Санкт-Петербурге 2 марта.



Армейцы с Невы выиграли со счетом 8:3. Голы за СКА забили Данила Моисеев (3 минута), Андрей Кузьменко (21, 40 — в большинстве), Микко Лехтонен (24 — в большинстве), Никита Гусев (25 — буллит), Йоонас Кемппайнен (29 — в большинстве), Степан Фальковский (33), Антон Бурдасов (37 — в большинстве).



Минское «Динамо» ответило на это шайбами Павла Варфоломеева (12), Маттиаса Тендебю (14) и Романа Горбунова (58).

