В Ленобласти мужчина убежал от полицейских через окно и решил отстреляться австрийским пистолетом

В Ленобласти подозреваемый в мошенничестве и краже использовал австрийский «Глок», убегая от оперативников. Перед этим он ринулся от них прочь, выскочив из окна второго этажа. Полицейским удалось настигнуть беглеца, лишь выстрелив ему в плечо из табельного оружия.



Как сообщили в пресс-центре МВД России 2 марта, нажав на курок, предполагаемый преступник стал фигурантом еще одного уголовного дела. На этот раз — по статье о применении насилия в отношении представителя власти.



Полицейские установили, что 34-летний мужчина ранее был неоднократно судим. Он является уроженцем одной из стран Средней Азии, но на данный момент имеет российское гражданство.

