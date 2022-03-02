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В Ленобласти мужчина убежал от полицейских через окно и решил отстреляться австрийским пистолетом

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В Ленобласти подозреваемый в мошенничестве и краже использовал австрийский «Глок», убегая от оперативников. Перед этим он ринулся от них прочь, выскочив из окна второго этажа. Полицейским удалось настигнуть беглеца, лишь выстрелив ему в плечо из табельного оружия.

Как сообщили в пресс-центре МВД России 2 марта, нажав на курок, предполагаемый преступник стал фигурантом еще одного уголовного дела. На этот раз — по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Полицейские установили, что 34-летний мужчина ранее был неоднократно судим. Он является уроженцем одной из стран Средней Азии, но на данный момент имеет российское гражданство.

Известно, что в середине февраля к правоохранителям обратилась женщина, которая рассказала о краже драгоценностей и свыше 140 тысяч рублей из ее загородного дома в Сосновом Бору. Спустя несколько дней с жалобой пришел и ее отец. Он заявил, что тот же человек взял у него 92 тысячи рублей на установку окон, а позже перестал отвечать на звонки. На данный момент предполагаемый преступник задержан.

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Комментарии (4)

man.demolution
У глока нет курка, пацаны..
Курок не нажимают, пацаны..
Какой калибр глока?
Не травмат ли это часом?
07A
Вот и ответ стонущим про громадное количество современной военной техники на Украине! Старенький макар в умелых руках превосходит глок в рукожопых!
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