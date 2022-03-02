Правительство Грузии подаст заявку на вступление в Евросоюз

Правительство Грузии собирается подать заявку на вступление в Европейский союз. Об этом на брифинге заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.



«Правительство Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили уже готовит заявку на получение статуса кандидата в члены ЕС, которая завтра будет официально представлена в структуры ЕС от имени правительства Грузии», — сообщил он 2 марта (цитата по РИА Новости).



Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что ЕС стоит воспользоваться сложившейся ситуацией и включить государство в свой состав. Глава страны добавила, что события вокруг Украины, по ее мнению, продемонстрировали возникновение «сильной Европы». Она отметила, что Евросоюз должен найти способ ответить на их долгое ожидание и дать им почувствовать себя «частью семьи».

