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Правительство Грузии подаст заявку на вступление в Евросоюз

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Правительство Грузии собирается подать заявку на вступление в Европейский союз. Об этом на брифинге заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

«Правительство Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили уже готовит заявку на получение статуса кандидата в члены ЕС, которая завтра будет официально представлена в структуры ЕС от имени правительства Грузии», — сообщил он 2 марта (цитата по РИА Новости).

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что ЕС стоит воспользоваться сложившейся ситуацией и включить государство в свой состав. Глава страны добавила, что события вокруг Украины, по ее мнению, продемонстрировали возникновение «сильной Европы». Она отметила, что Евросоюз должен найти способ ответить на их долгое ожидание и дать им почувствовать себя «частью семьи».

Отметим, в мае 2021-го Украина, Грузия и Молдова подписали меморандум о создании «Ассоциированного трио», которое представляет собой формат сотрудничества в направлении европейской интеграции. Все три стороны подтвердили историческую связь своих стран с Евросоюзом и заявили о неизменности курса на вступление в ЕС.

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Комментарии (1)

bluxer
А Грузия точно Европа географически?
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