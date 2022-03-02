В Московском районе мощный удар оставил легковушку без «носа»

В Московском районе Петербурга произошла авария с участием автобуса и легкового автомобиля. Снимками с места происшествия поделились очевидцы.
Судя по фото, опубликованному в группе «ДТП и ЧП» 2 марта, из-за удара вторая машина осталась без «носа» — его передняя часть серьезно повреждена. По словам местного жителя, инцидент произошел на перекрестке Варшавской и Краснопутиловской улиц.
Автобус принадлежит предприятию «Третий парк». В компании сообщили, что в результате аварии никто из пассажиров не пострадал. Дополнительные подробности выясняются.