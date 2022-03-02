Не особо, а просто крупный. Осужденный за контрабанду наркотиков петербуржец отсудил у Минфина 500 тысяч рублей

Красносельский райсуд Петербурга взыскал с Минфина 500 тысяч рублей в пользу мужчины, который участвовал в долгой череде судебных разбирательств в деле о контрабанде наркотиков из Доминиканы. Он хотел пять миллионов за незаконное судебное преследование и содержание под стражей, сообщает объединенная пресс-служба судов.



В 2015 году в Пулково задержали шестерых петербуржцев, прилетевших из Доминиканы. У всех в багаже нашли бутылки рома с серьезной концентрацией наркотического белого порошка. Масса вещества в сухом остатке составила почти 10 килограммов. Ещё 70 граммов наркотика, согласно материалам дела, изъяли в Шереметьево. Одним из фигурантов был Евгений Савченко.

