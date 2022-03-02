FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -2
91.75р102.91р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Не особо, а просто крупный. Осужденный за контрабанду наркотиков петербуржец отсудил у Минфина 500 тысяч рублей

0
Печать

Красносельский райсуд Петербурга взыскал с Минфина 500 тысяч рублей в пользу мужчины, который участвовал в долгой череде судебных разбирательств в деле о контрабанде наркотиков из Доминиканы. Он хотел пять миллионов за незаконное судебное преследование и содержание под стражей, сообщает объединенная пресс-служба судов.

В 2015 году в Пулково задержали шестерых петербуржцев, прилетевших из Доминиканы. У всех в багаже нашли бутылки рома с серьезной концентрацией наркотического белого порошка. Масса вещества в сухом остатке составила почти 10 килограммов. Ещё 70 граммов наркотика, согласно материалам дела, изъяли в Шереметьево. Одним из фигурантов был Евгений Савченко.

После череды заседаний Савченко признали виновным в пособничестве в контрабанде и приготовлении к сбыту наркотиков, дали 12 лет в ИК строгого режима, но от особо крупного размера в квалификации остался просто крупный.

Савченко заявил, что понес нравственные и физические страдания в виде незаконного содержания под стражей и незаконного уголовного преследования, за что и отсудил деньги — правда, значительно меньшую сумму, чем рассчитывал.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний