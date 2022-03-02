Дзюба высказался против войны и двойных стандартов «коллегишек»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал антивоенный пост на своей странице в Instagram. Футболист предупредил, что «до последнего не хотел высказываться» о событиях на Украине, ведь он — не эксперт в политике, в отличие от «большого количества политологов и вирусологов» из Интернета.



«Я против любой войны. Война — это страшно. Но я также против человеческой агрессии и ненависти, которая с каждым днём приобретает какие-то запредельные масштабы.



Я против дискриминации по национальному признаку. Мне не стыдно, что я русский. Я горжусь тем, что я русский. И не понимаю, почему сейчас должны страдать спортсмены», — пишет Дзюба.

