Дзюба высказался против войны и двойных стандартов «коллегишек»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал антивоенный пост на своей странице в Instagram. Футболист предупредил, что «до последнего не хотел высказываться» о событиях на Украине, ведь он — не эксперт в политике, в отличие от «большого количества политологов и вирусологов» из Интернета.
«Я против любой войны. Война — это страшно. Но я также против человеческой агрессии и ненависти, которая с каждым днём приобретает какие-то запредельные масштабы.
Я против дискриминации по национальному признаку. Мне не стыдно, что я русский. Я горжусь тем, что я русский. И не понимаю, почему сейчас должны страдать спортсмены», — пишет Дзюба.
Также он высказался против «двойных стандартов», когда «одним можно все», а на Россию «вешают всех собак»: «Почему всегда все кричали про спорт вне политики, но при первой возможности, когда дело касается России, этот принцип абсолютно забывается?»
В конце поста он обратился к «коллегишкам по цеху, которые сидят на попе в особняках в Англии и говорят гадости». Форвард ответил им, что российских футболистов это не может оскорбить, ведь они «все понимают». Вероятно, так он отвечал украинскому игроку «Эвертона» Виталию Миколенко, который ранее резко раскритиковал футболистов из РФ и отдельно Дзюбу.
Ранее против спецоперации РФ на Украине высказались многие звезды российского спорта и эстрады. В их числе фигуристка Евгения Медведева, футболист Фёдор Смолов, а также музыкант Валерий Меладзе и многие другие.