FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -2
91.75р102.91р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Дзюба высказался против войны и двойных стандартов «коллегишек»

13
Печать

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал антивоенный пост на своей странице в Instagram. Футболист предупредил, что «до последнего не хотел высказываться» о событиях на Украине, ведь он — не эксперт в политике, в отличие от «большого количества политологов и вирусологов» из Интернета.

«Я против любой войны. Война — это страшно. Но я также против человеческой агрессии и ненависти, которая с каждым днём приобретает какие-то запредельные масштабы.

Я против дискриминации по национальному признаку. Мне не стыдно, что я русский. Я горжусь тем, что я русский. И не понимаю, почему сейчас должны страдать спортсмены», — пишет Дзюба.

Также он высказался против «двойных стандартов», когда «одним можно все», а на Россию «вешают всех собак»: «Почему всегда все кричали про спорт вне политики, но при первой возможности, когда дело касается России, этот принцип абсолютно забывается?»

В конце поста он обратился к «коллегишкам по цеху, которые сидят на попе в особняках в Англии и говорят гадости». Форвард ответил им, что российских футболистов это не может оскорбить, ведь они «все понимают». Вероятно, так он отвечал украинскому игроку «Эвертона» Виталию Миколенко, который ранее резко раскритиковал футболистов из РФ и отдельно Дзюбу.

Ранее против спецоперации РФ на Украине высказались многие звезды российского спорта и эстрады. В их числе фигуристка Евгения Медведева, футболист Фёдор Смолов, а также музыкант Валерий Меладзе и многие другие.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (13)

ssr
Рука бойца строчить устала?)
Oliv
«Не понимаю, почему сейчас должны страдать спортсмены». Объясняю – потому, что «до последнего не хотел высказываться». Именно вы, граждане России, в голове которых прочно засело: не вылезай, не высовывайся, не прекословь, мое дело маленькое, руководству виднее….несете ответственность за свое малодушие, равнодушие и гражданский инфантилизм. Быть гражданином – это не получать сотни миллионов от Газпрома, не зарабатывая их, и не закрывать глаза на реальную ситуацию в стране, на узурпацию власти, не отсиживаться за заборами спортивных баз, а участвовать в жизни общества, требовать и призывать к ответу. Поэтому, из-за такого отношения к своим гражданским обязанностям будут страдать все, так как каждый из нас ответственен за происходящее, и в том числе за нападение на другое государство, и за угрозы ядерным оружием остальным странам. Это не другие страны вас наказывают, это вы сами себя наказали, спасовав перед преступной властью.
Brevnault
Ключевая фраза: "И не понимаю, почему сейчас должны страдать спортсмены".
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний