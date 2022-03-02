Девелоперы ждут антикризисных действий от государства — нужна поддержка рынка и доступность ипотеки

Игроки строительного рынка ждут от государства мер, которые поддержат строительный рынок и обеспечат доступную ипотеку. Как уточнила Валерия Малышева, генеральный директор АО «Ленстройтрест», хоть работа по уже начатым проектам идет по плану, до прояснения ситуации застройщики воздержатся от вывода новых очередей и объектов.
Девелоперы рассчитывают, что ставки по уже выданному проектному финансированию не изменятся и будет возможность обеспечивать все текущие проекты.
— При ключевой ставке ЦБ в размере 20% базовая ставка по проектному финансированию для застройщиков будет составлять 25%, — говорит Валерия Малышева. — Льготная ставка, применяемая к части кредита и обеспеченная средствами от дольщиков на счетах эскроу, будет такой же, как и до повышения ключевой ставки, — 4–6% годовых. Таким образом, у новых проектов будет экономический смысл только при стабильных продажах, соответствующих темпам строительства. Если продажи будут отставать и сумма на счетах эскроу будет меньше суммы выборки по проектному финансированию, то застройщики будут платить полную ставку в 25% годовых.
По словам эксперта, из-за неясности с финансированием вывод на рынок новых проектов, скорее всего, будет приостановлен, но объемы ввода в текущем году не должны сильно измениться — у застройщиков есть жесткие обязательства по срокам. Исключение могут составлять только проекты, по которым был заложен резерв в сроках строительства, и есть возможность перенести их ввод на 2023 год. Откладывание вывода в продажу и строительство новых очередей и проектов приведет к снижению объемов ввода в 2023–2024 годах.
По итогам прошедшего периода 2022 года 75–80% всех сделок на первичном рынке Петербурга и области заключалось с ипотекой, так что для поддержки спроса нужны меры.
— Ставки в размере 20–23%, безусловно, станут запредельными для покупателей из-за неподъемной суммы ежемесячного платежа, — говорит Малышева. — Без расширения программы субсидированной ипотеки не обойтись. Мы также рассчитываем, что останутся доступными ставки по субсидированным госпрограммам по семейной ипотеке и программе господдержки, действующей с 2020 года. Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что правительство уже приступило к разработке антикризисного плана, который должен не допустить обвала рынка. Сейчас мы ждем деталей этого плана.
Пока что застройщики для поддержки спроса субсидируют часть ипотечного кредита — таким образом снижается ставка и размер ежемесячного платежа становится комфортным.