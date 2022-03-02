Девелоперы ждут антикризисных действий от государства — нужна поддержка рынка и доступность ипотеки

Игроки строительного рынка ждут от государства мер, которые поддержат строительный рынок и обеспечат доступную ипотеку. Как уточнила Валерия Малышева, генеральный директор АО «Ленстройтрест», хоть работа по уже начатым проектам идет по плану, до прояснения ситуации застройщики воздержатся от вывода новых очередей и объектов.



Девелоперы рассчитывают, что ставки по уже выданному проектному финансированию не изменятся и будет возможность обеспечивать все текущие проекты.



— При ключевой ставке ЦБ в размере 20% базовая ставка по проектному финансированию для застройщиков будет составлять 25%, — говорит Валерия Малышева. — Льготная ставка, применяемая к части кредита и обеспеченная средствами от дольщиков на счетах эскроу, будет такой же, как и до повышения ключевой ставки, — 4–6% годовых. Таким образом, у новых проектов будет экономический смысл только при стабильных продажах, соответствующих темпам строительства. Если продажи будут отставать и сумма на счетах эскроу будет меньше суммы выборки по проектному финансированию, то застройщики будут платить полную ставку в 25% годовых.

