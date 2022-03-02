«Летать на ковре, что ли, нам?» Куда и за сколько отправляют россиян, у которых не пропала страсть к путешествиям

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







Куда лететь?



Подходящих для отдыха, а не для эмиграции, стран осталось не так много. «На сегодняшний день доступными для туристических поездок являются Турция, Египет, Тунис, ОАЭ, Китай, Индия, Вьетнам и ряд других государств, — заявили в Ростуризме 2 марта. Как уверяют там, перечень мобильный и может измениться в любой момент, поэтому стоит следить за информацией Министерства иностранных РФ дел и Ростуризма. В полном списке направлений, доступных сегодня для туристов, по данным Ассоциации туроператоров АТОР, следующие страны: Бахрейн, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Доминикана, Турция, Индия, Кения, Ливан, ОАЭ, Мальдивы, Таиланд, Оман, Перу, Сейшелы, Сербия, Таиланд, Тунис, Шри-Ланка.



Есть одно но: улететь в некоторые из них в принципе невозможно.

По словам собеседника «Фонтанки» на рынке, к таким относится, например, Тунис: «Формально страна открыта, но никто сейчас туда не летает». То же самое касается Индии и Доминиканы: путевки на эти направления туристам не предлагают. «Это регулярные рейсы, не пакетные туры, комплектуются, могут отмениться в любой момент, — объясняет собеседник издания. Источники «Фонтанки» на рынке поставили под сомнение и «открытость» Китая: «Китай для туристов закрыт, полагаю, его забыли убрать из перечня в спешке. В связи с коронавирусом в стране установлены жесткие карантинные меры — прибывающих по работе 24 дня содержат на карантине — ну какой тут отдых?»

Турагенты стараются не отправлять своих клиентов далеко, и предлагая летний отдых, начинают с Сочи. Из зарубежных стараются выбирать ближние направления — вроде Египта, чтобы в случае чего было проще вернуться на Родину. Из дальних — Вьетнам, Мальдивы. В приоритетных направлениях — старая добрая Турция, ОАЭ.



Почем отдых?

Для объективности картины, при выяснении стоимости путевок мы везде задавали одни и те же параметры: отправка в начале июня, 7 ночей на двоих, отель 5 звезд, программа «все включено».

Самым доступным направлением туроператоры называют Египет. Но «доступное» — понятие относительное: если вы в последний раз летали в Хургаду за 30 тысяч на двоих, то сейчас вас ждет неприятный сюрприз: цены стартуют от 124 тысяч рублей.

Путевки в Шри-Ланку и Вьетнам продают от 100 тысяч рублей с человека.

Поездка в Тунис обойдется в 103 тысячи рублей минимум.

Цены на недельный отдых на двоих в ОАЭ (Аджман) в отеле 4 звезды стартуют от 248 тысяч рублей.

Если покупать путевку в Турцию прямо сейчас, то можно успеть уложиться в 148 тысяч рублей. За эти деньги вы сможете пожить неделю в отеле города Сиде в 150 метрах от моря.

Поездка на неделю в Таиланд (мы смотрели вылет на 20 марта, потому что летом в стране начинается сезон дождей и солнца вы не увидите) в четырехзвездочный отель обойдется вам в 150 тысяч рублей. Из питания вас ждут только завтраки.



Но с Таиландом не все так просто: ехать на неделю неразумно, говорят эксперты. Условия въезда настолько сложны, что подходят только для тех, кто собирается в стране зимовать, ну или едет хотя бы на месяц.

Дело в том, что российским туристам отказываются оказывать медицинскую помощь по полису, она будет доступна только за наличный расчет, — говорит турагент Елена. — Поэтому на себя такую ответственность — отправлять в Таиланд своих туристов — я не возьму.

Будут ли меняться цены?

Цены на путевки привязаны к курсу доллара, и из-за этого они «просто атас: на одного как на двоих до скачка курса».

Вообще же, на дальние даты стараются людей не отправлять, говорят собеседники «Фонтанки»: «Сейчас если и отправляем кого-то, то за три-четыре дня максимум. Ждем мы, палец на пульсе». Из-за привязки к валюте цены на путевки часто меняются.



«Вчера курс подпрыгнул, клиенты сегодня должны были доплачивать, а у них разница в цене теперь в 40 тысяч рублей, — сетует турагент-собеседник издания. — Наверное, откажутся».

Турагенты признаются: чего ждать, не знают. И на этой неделе торгуют путевками с осторожностью. Чаще всего предлагают оставаться на связи и пообщаться позже, полагая, что первая неделя марта будет во многом решающей: «Прошла сегодня информация, что могут перестать обслуживать боинги и аэробусы… Летать на ковре что ли нам? Ждем развития событий».



Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»