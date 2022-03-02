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ТЦ «Старая Деревня» эвакуировали из-за сообщения о минировании

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Администрация торгового центра «Старая Деревня» объявила эвакуацию из-за сообщения о минировании. Об этом 2 марта «Фонтанке» рассказал сотрудник ТЦ.

«Сообщение по громкой связи прошло в 16:10. Пока приехал только "ПетербургГаз"», — поделился очевидец.

автор видео читатель «Фонтанки» Тимур

Официальных подтверждений произошедшего пока нет, но на предоставленном читателем видео слышно объявление об эвакуации.

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UPD: По данным «Фонтанки», информация о якобы минировании ТЦ в правоохранительные органы не поступала.

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