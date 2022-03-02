ТЦ «Старая Деревня» эвакуировали из-за сообщения о минировании

Администрация торгового центра «Старая Деревня» объявила эвакуацию из-за сообщения о минировании. Об этом 2 марта «Фонтанке» рассказал сотрудник ТЦ.
«Сообщение по громкой связи прошло в 16:10. Пока приехал только "ПетербургГаз"», — поделился очевидец.
автор видео читатель «Фонтанки» Тимур
Официальных подтверждений произошедшего пока нет, но на предоставленном читателем видео слышно объявление об эвакуации.
UPD: По данным «Фонтанки», информация о якобы минировании ТЦ в правоохранительные органы не поступала.