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Двое жителей Петербурга попались на снабжении США бронежилетами и касками

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Пулковская таможня остановила экспорт продукции военного назначения, который наладили жители Петербурга. Покупателей деятельные горожане искали в интернете.

Как сообщили в Северо-Западном таможенном управлении 2 марта, «бизнес» на поток поставили двое. Один подыскивал и покупал военные товары, регистрировал аккаунты, договаривался с иностранными покупателями. Второй также презентовал ассортимент в Сети, в его же обязанности входила доставка до почтовых отделений.

В таможенных документах для международных отправлений лукавили. «Например, пересылаемый бронежилет был заявлен как «жилет утяжелитель для тренировок», а отправляемый в США бронешлем значился в графе «описание товара» как мотошлем», – рассказывают в пресс-службе.

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Конспирация продавцам была не чужда: «Выбирали почтовые отделения не в Санкт-Петербурге, а далеко за его пределами – вплоть до Московской области».

Все эпизоды экспорта из РФ продукции военного назначения, которым запрещено заниматься физическим лицам, легли в основу уголовных дел.

В 2018 году для петербуржца контрабандная пересылка бронежилетов почтой в Японию и США закончилась условным сроком.

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Комментарии (4)

killbeachtrash
Поправляя очки...НАГРАДИТЬ ! Они совершали подрывную деятельность против Армии США. Они герои !
Мишкина Лапа
вау! всего 2 человека, а снабжали целые США!
Dud
... и таможня вот так взяла и просто так им поверила:
бронежилет - жилетка, а каска - панамка.... ага-ага.
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