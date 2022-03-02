Двое жителей Петербурга попались на снабжении США бронежилетами и касками

Пулковская таможня остановила экспорт продукции военного назначения, который наладили жители Петербурга. Покупателей деятельные горожане искали в интернете.



Как сообщили в Северо-Западном таможенном управлении 2 марта, «бизнес» на поток поставили двое. Один подыскивал и покупал военные товары, регистрировал аккаунты, договаривался с иностранными покупателями. Второй также презентовал ассортимент в Сети, в его же обязанности входила доставка до почтовых отделений.



В таможенных документах для международных отправлений лукавили. «Например, пересылаемый бронежилет был заявлен как «жилет утяжелитель для тренировок», а отправляемый в США бронешлем значился в графе «описание товара» как мотошлем», – рассказывают в пресс-службе.