Италия снова начала давать туристические визы россиянам

браво! нафиг мне эта война?

я верю в силу ядерного вооружения - его вполне хватает, чтобы отразить любое нападение

и в спецоперациях я не вижу смысла, нужно было просто наращивать число яДРЁНных боеголовок, а если кто бы пикнул - просто поставили бы их в Калининграде, и всё



я против любого кровопролития, а дипломаты в очередной раз показали свою бесполезность, их надо гнать ссаными тряпками - ну какой дипломат не может договориться до мира? только хреновый.