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Италия снова начала давать туристические визы россиянам

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Визовый центр Италии VMS Italy возобновил прием документов на оформление туристических шенгенских виз. Как говорится в опубликованном на сайте визового центра сообщении, прием возобновили с 1 марта.

«Въезд возможен с анкетой о местонахождении пассажира — Passenger Locator Form (PLF) — и ПЦР или экспресс-тестом», — предупредили в визовом центре 2 марта.

С начала марта итальянские власти разрешили россиянам посещать страну без карантина. Но прямое авиасообщение между Италией и Россией закрыто — страны взаимно запретили полеты своим авиакомпаниям.

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Комментарии (20)

VKuser151346904
Скоро начнется туристический сезон и нищая Италия быстро вспомнит о россиянах....а за ней и другие...останутся тявкать Прибалтика с Польшей...
orlovandrei1986
браво! нафиг мне эта война?
я верю в силу ядерного вооружения - его вполне хватает, чтобы отразить любое нападение
и в спецоперациях я не вижу смысла, нужно было просто наращивать число яДРЁНных боеголовок, а если кто бы пикнул - просто поставили бы их в Калининграде, и всё

я против любого кровопролития, а дипломаты в очередной раз показали свою бесполезность, их надо гнать ссаными тряпками - ну какой дипломат не может договориться до мира? только хреновый.
bash
Чего-то быстро европейское единство трещины давать начало.
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