Италия снова начала давать туристические визы россиянам

Визовый центр Италии VMS Italy возобновил прием документов на оформление туристических шенгенских виз. Как говорится в опубликованном на сайте визового центра сообщении, прием возобновили с 1 марта.
«Въезд возможен с анкетой о местонахождении пассажира — Passenger Locator Form (PLF) — и ПЦР или экспресс-тестом», — предупредили в визовом центре 2 марта.
С начала марта итальянские власти разрешили россиянам посещать страну без карантина. Но прямое авиасообщение между Италией и Россией закрыто — страны взаимно запретили полеты своим авиакомпаниям.