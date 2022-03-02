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Пока «омикрон» сдает позиции, петербуржцы меньше звонят на «112»

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В феврале 2022 года в Службу экстренных вызовов «112» в Петербурге поступило более 370 тысяч звонков, СМС и сообщений от системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Это примерно на 17 тысяч меньше, чем в январе. Большинство вызовов передают скорой — и количество таких случаев за месяц уменьшилось на 12 тысяч.

В среднем в сутки в феврале петербуржцы звонили по номеру «112» около 13,2 тысячи раз, сообщает 2 марта пресс-служба городского комитета по информатизации и связи. Больше всего звонков поступило в службу 7 февраля — 17,5 тысячи. Более 103 тысяч обращений было направлено на реагирование в скорую помощь, более 70 тысяч вызовов — в полицию, более 4,5 тысячи — пожарным и более 1,5 тысячи — в службу газа. Еще свыше 12 тысяч вызовов направлялись сразу нескольким службам, так как требовали комплексного реагирования. Остальные носили информационно-справочный характер или были ложными.

Оказание медицинской помощи — самая частая причина обращений в службу «112», при этом жители продолжают путать ее с Единой региональной информационно-справочной службой «122» и звонят не только для вызова скорой, но и чтобы вызвать участкового врача на дом. В общей сложности за февраль в «112» поступило более 142 тысяч вызовов по вопросам оказания медпомощи. При этом в последние дни февраля звонить по этому поводу стали реже, отмечают в комитете.

Звонки по номеру «112» бесплатные и доступны даже при нулевом балансе. Операторы принимают сообщения на русском, английском, немецком, французском, итальянском и испанском языках. Служба работает ежедневно и круглосуточно.

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Комментарии (2)

264653831
какой микрон если мире такое творится
nuga
Все выздоровели и побежали в банки класть деньги под 20%,толпы народа ,никто вируса не боится.
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