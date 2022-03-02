Пока «омикрон» сдает позиции, петербуржцы меньше звонят на «112»

В феврале 2022 года в Службу экстренных вызовов «112» в Петербурге поступило более 370 тысяч звонков, СМС и сообщений от системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Это примерно на 17 тысяч меньше, чем в январе. Большинство вызовов передают скорой — и количество таких случаев за месяц уменьшилось на 12 тысяч.



В среднем в сутки в феврале петербуржцы звонили по номеру «112» около 13,2 тысячи раз, сообщает 2 марта пресс-служба городского комитета по информатизации и связи. Больше всего звонков поступило в службу 7 февраля — 17,5 тысячи. Более 103 тысяч обращений было направлено на реагирование в скорую помощь, более 70 тысяч вызовов — в полицию, более 4,5 тысячи — пожарным и более 1,5 тысячи — в службу газа. Еще свыше 12 тысяч вызовов направлялись сразу нескольким службам, так как требовали комплексного реагирования. Остальные носили информационно-справочный характер или были ложными.