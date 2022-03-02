Театр имени Комиссаржевской и «Невский пассаж» суд обязал заплатить за лед, упавший с крыши на машину

Вмятины на крыше и крыльях «Митсубиши», оставленные ледяной глыбой, упавшей с дома 19 по Итальянской, поссорили в суде Театр имени Комиссаржевской и «Невский пассаж». Автовладелец остался доволен.



Гражданский иск, который к Академическому драматическому театру им. В. Ф. Комиссаржевской и ООО «Невский пассаж» подал 37-летний петербуржец, рассмотрел Куйбышевский районный суд, сообщает 2 марта объединенная пресс-служба судов.



Мужчина остался без средства передвижения 25 февраля 2021 года, когда на его Mitsubishi Lancer с крыши здания театра упала снежно-ледяная масса. В итоге прибывшие на место сотрудники полиции нашли вмятины на крыше автомобиля, двери, правом и левом крыле, были оторваны ручки открывания дверей и повреждено лакокрасочное покрытие во всех указанных местах.

