Театр имени Комиссаржевской и «Невский пассаж» суд обязал заплатить за лед, упавший с крыши на машину

Вмятины на крыше и крыльях «Митсубиши», оставленные ледяной глыбой, упавшей с дома 19 по Итальянской, поссорили в суде Театр имени Комиссаржевской и «Невский пассаж». Автовладелец остался доволен.
Гражданский иск, который к Академическому драматическому театру им. В. Ф. Комиссаржевской и ООО «Невский пассаж» подал 37-летний петербуржец, рассмотрел Куйбышевский районный суд, сообщает 2 марта объединенная пресс-служба судов.
Мужчина остался без средства передвижения 25 февраля 2021 года, когда на его Mitsubishi Lancer с крыши здания театра упала снежно-ледяная масса. В итоге прибывшие на место сотрудники полиции нашли вмятины на крыше автомобиля, двери, правом и левом крыле, были оторваны ручки открывания дверей и повреждено лакокрасочное покрытие во всех указанных местах.
Правда, в возбуждении уголовного дела мужчине отказали, однако помогли подсчитать ущерб — 159 тысяч рублей.
«В ходе судебного разбирательства судом установлено, что частью помещений в здании дома 19 владеет на праве собственности ООО «Невский пассаж», а часть находится на праве оперативного управления у театра, в связи с чем к участию в деле в качестве соответчика было привлечено ООО "Невский пассаж"», — сообщает пресс-служба.
На заседании представитель театра возражал против участия в процессе, заявляя, что театр — ненадлежащий ответчик. Его коллега, представляющий интересы «Невского пассажа», напротив, просил снять требования с компании, считая, что отвечать за нанесенный ущерб автомобилю должен театр.
Суд взыскал солидарно с театра и пассажа заявленную истцом сумму ущерба, убытки в 3 тысячи рублей, а также расходы по оплате госпошлины (4 386 рублей) и оплату услуг представителя в размере 30 000 рублей.