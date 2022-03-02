«Они отстрелили себе ноги…» На шельфовые проекты в Арктике придет Китай

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На наши вопросы ответил Алексей Фадеев, доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института экономических проблем им. Г. П. Лузина Кольского научного центра РАН, профессор Высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

— Если глобально — какая нам польза от участия иностранных компаний в разработке нефтегазовых месторождений?

— Простой пример. В Норвегии запрещено разрабатывать месторождения какому-либо одному оператору. Результат — диверсификация финансовой нагрузки, минимизация рисков, привлечение лучших технологии. Когда мы говорим об участии в разработке наших месторождений таких гигантов как, например, норвежская Equinor, мы применяем на практике их уникальные знания и опыт. Equinor — компания № 1 в мире в вопросах освоения шельфовых месторождений в суровых климатических условиях. У них прекрасные системы подводных добычных комплексов. Им, в частности, принадлежит проект Snøhvit, с помощью которого они снабжают в том числе некоторые балтийские страны сжиженным природным газом (СПГ). Это уникальный опыт, который мы получали ещё с тех пор, когда они вместе с нами начинали разработку Штокмановского газоконденсатного месторождения. Правда, после 2014 года Equinor ушла с российского арктического шельфа и стала сотрудничать с «Роснефтью» в сухопутных проектах и проектах в других акваториях. Но годы сотрудничества не прошли зря, мы многому научились. С другой стороны, благодаря Гольфстриму в норвежской акватории нет льда, и, уходя от нас, Equinor теряет возможность уникальной практики. Ответ на ваш вопрос про пользу: трансфер организационно-экономического и технологического опыта.



28 февраля о выходе из российских проектов «Роснефти» заявила норвежская Equinor. У неё 49% в иркутской добывающей «Ангаранефти» и 33,33% в ямало-ненецком геологоразведочном «Севкомнефтегазе». По данным Neftegaz.ru, Equinor совместно с «Роснефтью» занимается разработкой доманиковых отложений Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна в Самарской области и Харьягинского нефтяного месторождения в Тимано-Печоре.

— Трансфер случился — они нам больше не нужны?

— Если говорить о шоковой терапии, на которую, возможно, рассчитывают принимавшие такие решения, — её не будет. Россия накопила достаточный багаж знаний в разработке шельфовых месторождений, который в чем-то превосходит западный. Не забывайте, что только у нас разрабатывают месторождения в высоких арктических широтах, только у нас добывают там нефть. Это, прежде всего, проект «Приразломное» «Газпром нефти». Только в России транспортируют нефть и СПГ во льдах. Это уникальные компетенции, которые мы накопили за последние 10 лет с момента запуска Новопортовского и Приразломного месторождений, проекта «Ямал СПГ».



— Но европейских и американских партнеров там, кажется, больше не будет…

— И наши компании благополучно продолжат осваивать Арктику самостоятельно или с привлечением других партнеров, которые захотят с нами работать. Думаю, ими окажутся страны Востока — Китай прежде всего. Кстати, не я один так думаю. Не далее как 1 марта Forbes назвал китайские компании наиболее вероятными покупателями долей British Petroleum (BP) в проектах «Роснефти».

27 февраля о разрыве сотрудничества с ПАО «НК "Роснефть"» объявила британская British Petroleum (BP). Она владеет 19,75% акций самой «Роснефти» и долями в трех совместных с ней компаниях: добывающими якутской «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» (20%) и ямало-ненецкой «Харампурнефтегаз» (49%), а также геологоразведочной «Ермак Нефтегаз» (49%). Это означает уход BP из крупнейшего арктического проекта «Роснефти» — «Восток Ойл». Инвестиции в него оцениваются в 10 трлн рублей, а отгрузка нефти с 2030 года должна составить 100 млн тонн в год, что равно пятой части ныне добываемой в России нефти и почти половине её экспорта. Специально для «Восток Ойла» на Карском море должен появиться новый порт Бухта Севера.



— Где Китай и где Арктика. Что они могут дать?

— Они производят прекрасные буровые установки, добычные платформы, системы телеметрии. Всем известный производитель смартфонов Huawei делает отличные высокоточные и высокоскоростные системы передачи данных для удаленных месторождений. Китайская COSL уже в 2018 году имела парк более чем из 50 буровых установок, работающих по всему миру. Китай способен строить суда высокого ледового класса, у них давно уже существует арктическая стратегия, их ледоколы значительно дешевле, например, ледоколов финской Wärtsilä при общепризнанном качестве.



Китайцы умудряются вытеснять с шельфовой добычи норвежцев, предлагая аналогичные решения в 3–4 раза дешевле при близком качестве. Для Норвегии проблема — сдерживание китайской экспансии в Арктику. В 2017 году при помощи японской буровой установки Hakuryu-5 открыто месторождение «Нептун» на шельфе Сахалина, а в 2018-м там же с помощью китайской буровой установки Hai Yang Shi You 982 открыто месторождение «Тритон». На текущий момент геологические запасы этих двух месторождений соответствуют годовой добыче нефти всей Россией — почти 500 млн тонн. И это не все примеры.



1 марта об отказе от участия в любых новых российских проектах заявила французская TotalEnergies. Это самый мягкий из пабликов международных энергетических концернов — Total не планирует выходить из действующих проектов. У Total 20,02% в крупнейшем в России заводе по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ», 10% в строящемся «Арктик СПГ 2» и 19,4% в НОВАТЭКе, которому принадлежат контрольные пакеты обоих проектов. По данным «Агентства нефтегазовой информации», Total владеет ещё 49% в совместном с НОВАТЭКом «Тернефтегазе» (разрабатывает Термокарстовое газоконденсатное месторождение), 20% в Харьягинском месторождении Зарубежнефти и 10% в перевалочных центрах СПГ в Мурманске и на Камчатке.

— Можно сказать, европейские концерны работали в российской Арктике, чтобы не пускать туда Китай?

— Я бы так однозначно не говорил, но, видимо, это тоже. В любом случае, все, кто сегодня заявил об уходе, были там не в качестве благотворителей. Для них это, прежде всего, коммерчески привлекательно, что, кстати, опровергает тезис о том, будто наши арктические проекты — политические, цель которых не коммерческая выгода, а желание «застолбить» место в Арктике. Посмотрите, сколько иностранных участников в «Ямале СПГ». Уверяю вас, перед заходом туда они многократно просчитали будущую прибыль.



— Замечу: в Китае нет льда…

— Ничего страшного, зато там есть хорошие технологии и деньги. Между прочим, арктическим шельфом давно уже интересуется Индия (https://tass.ru/ekonomika/6825454?). Казалось бы, где они и где лед — но и там понимают выгоду инвестирования в такие стратегические проекты, как добыча полезных ископаемых в Арктике. Это говорит о стратегическом мышлении — там прибыль пойдет после 2030-го, если не 2040 года.

— Сейчас модно говорить, будто отказавшиеся от сотрудничества в Арктике европейские компании выстрелили себе в ногу.

— Они выстрелили себе в обе ноги. Хотя понимаю, что решили так не сами, а по указанию своих правительств.

28 февраля о выходе из совместных с «Газпромом» предприятий заявила англо-голландская Shell. У неё 27,5% минус 1 акция в «Сахалин Энерджи» — операторе проекта «Сахалин-2», специализирующегося на освоении Пильтун-Астохского и Лунского месторождений нефти и газа в Охотском море. В «Сахалин-2» входят три морские ледостойкие платформы, транссахалинская трубопроводная система, завод по производству сжиженного природного газа и морской терминал в сахалинском порту Пригородное. Также Shell принадлежат по 50% долей в совместных с «Газпром нефтью» Salym Petroleum Development NV (разработка Салымских месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе) и «Гыдан энерджи» (разведка и разработка месторождений на Гыданском полуострове).

