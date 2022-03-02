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Петербуржец проучил ломом-гвоздодером буяна-собутыльника и получил условный срок

Кировский райсуд Петербурга вынес приговор горожанину, который решил усмирить бранящегося собутыльника ломом-гвоздодером. Он понял, что переборщил, сам вызвал пострадавшему скорую и в итоге отделался условным сроком.

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Как сообщает 2 марта объединенная пресс-служба городских судов, мужчина по имени Владимир рассказал, что летом два дня пил с товарищем у себя в квартире на проспекте Народного Ополчения. Затем они поссорились, и хозяин квартиры выгнал гостя, но тот, по словам Владимира, стал стучаться в двери соседей, кричал и сломал шкаф с электросчетчиками.

Владимир вышел к товарищу, чтобы его успокоить, но тот продолжал буянить и якобы оттолкнул его от себя. Тогда Владимир решил проучить «балагура», принес из квартиры металлический лом-гвоздодер и ударил нецензурно бранящегося друга по голове.

Увидев кровь, Владимир понял, что собутыльнику досталось слишком сильно, вызвал скорую и ждал на месте, пока приедут медики и полиция, оказывая помощь потерпевшему. Суд назначил ему 3 года условно с таким же испытательным сроком.

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