Петербуржец проучил ломом-гвоздодером буяна-собутыльника и получил условный срок

Как сообщает 2 марта объединенная пресс-служба городских судов, мужчина по имени Владимир рассказал, что летом два дня пил с товарищем у себя в квартире на проспекте Народного Ополчения. Затем они поссорились, и хозяин квартиры выгнал гостя, но тот, по словам Владимира, стал стучаться в двери соседей, кричал и сломал шкаф с электросчетчиками.

Владимир вышел к товарищу, чтобы его успокоить, но тот продолжал буянить и якобы оттолкнул его от себя. Тогда Владимир решил проучить «балагура», принес из квартиры металлический лом-гвоздодер и ударил нецензурно бранящегося друга по голове.