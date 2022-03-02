Владелец «Спартака» Федун заявил, что испытывает «огромные сложности», но команду не бросает

Вице-президент нефтяной компании ЛУКОЙЛ и владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун потерял до 80 % своего состояния. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.



Сам владелец в интервью телеканалу подтвердил факт финансовых сложностей, однако не стал конкретизировать их масштаб. «Есть огромные сложности, но я продолжаю финансировать «Спартак», — заявил Федун.



В российском рейтинге богатейших бизнесменов России за 2021 год журнал Forbes поставил Леонида Федуна на 16-е место с состоянием 11,1 миллиарда долларов.

