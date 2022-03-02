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Владелец «Спартака» Федун заявил, что испытывает «огромные сложности», но команду не бросает

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Вице-президент нефтяной компании ЛУКОЙЛ и владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун потерял до 80 % своего состояния. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Сам владелец в интервью телеканалу подтвердил факт финансовых сложностей, однако не стал конкретизировать их масштаб. «Есть огромные сложности, но я продолжаю финансировать «Спартак», — заявил Федун.

В российском рейтинге богатейших бизнесменов России за 2021 год журнал Forbes поставил Леонида Федуна на 16-е место с состоянием 11,1 миллиарда долларов.

В сезоне-2020/21 бюджет «красно-белых» составлял 8,6 миллиарда рублей. Сам Федун летом 2021 года говорил, что бюджет на сезон-2021/22 увеличится.

В чемпионате Российской премьер-лиги после 19 туров «Спартак» идет на девятой строчке, отставая от лидирующего «Зенита» на 18 очков.

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Комментарии (5)

Alexander 17
Что хначит потерял? Он что...из своих игрокам зарплаты платит? Ну теперь устроится слесарем...И куда лучше будут играть вечером, если целый день будут у станков. Ведь не правильно если футболист , целый день болтается ....понимаешь ли на футбольном поле...
муматор
80% потерял! Было 11 ,а стало 3,5 миллиарда, надо пожалеть.
DanCitizen
Какой Спартак, какой спорт, там люди погибают
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