Владелец «Спартака» Федун заявил, что испытывает «огромные сложности», но команду не бросает

Вице-президент нефтяной компании ЛУКОЙЛ и владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун потерял до
Сам владелец в интервью телеканалу подтвердил факт финансовых сложностей, однако не стал конкретизировать их масштаб. «Есть огромные сложности, но я продолжаю финансировать «Спартак», — заявил Федун.
В российском рейтинге богатейших бизнесменов России за 2021 год журнал Forbes поставил Леонида Федуна на 16-е место с состоянием 11,1 миллиарда долларов.
В сезоне-2020/21 бюджет «красно-белых» составлял 8,6 миллиарда рублей. Сам Федун летом 2021 года говорил, что бюджет на сезон-2021/22 увеличится.
В чемпионате Российской премьер-лиги после 19 туров «Спартак» идет на девятой строчке, отставая от лидирующего «Зенита» на 18 очков.