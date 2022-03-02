Пожар в автосервисе на юге Петербурга потушен, уцелел один бокс

Через полтора часа пожарные закончили работы в автосервисе, который загорелся в Красносельском районе Петербурга 2 марта. Сотрудники и машины целы.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, огонь на проспекте Ленина, 1, в Сергиево распространился на 150 квадратных метров. Обгорели три из четырёх боксов сервиса. В полдень пожар ликвидировали силами четырёх расчётов и двадцати сотрудников.



«Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве.



В автосервисе, который запросил помощи пожарных незадолго до 10:30 утра, «Фонтанке» рассказали, что ремонтируемые машины также целы: их успели выкатить на улицу.

