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Пожар в автосервисе на юге Петербурга потушен, уцелел один бокс

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Через полтора часа пожарные закончили работы в автосервисе, который загорелся в Красносельском районе Петербурга 2 марта. Сотрудники и машины целы.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, огонь на проспекте Ленина, 1, в Сергиево распространился на 150 квадратных метров. Обгорели три из четырёх боксов сервиса. В полдень пожар ликвидировали силами четырёх расчётов и двадцати сотрудников.

«Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве.

В автосервисе, который запросил помощи пожарных незадолго до 10:30 утра, «Фонтанке» рассказали, что ремонтируемые машины также целы: их успели выкатить на улицу.

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