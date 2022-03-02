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Ярмаркам в Петербурге дают дополнительный день на открытие

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В Петербурге работа ярмарок выходного дня будет продлена на один день, чтобы дать возможность участникам время на установку лавок. Инициативу парламентской комиссии по промышленности 2 марта Заксобрание города приняло в первом чтении, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.

На практике получается, что такие ярмарки работают два дня в неделю — в субботу и в воскресенье. Однако организаторам требуется время на установку и сбор оборудования, что фактически сокращает и без того малый срок, отведенный участникам ярмарки на реализацию продукции. В том числе и в связи с этим, по данным комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, в 2018, 2019 и 2020 годах на территории Санкт-Петербурга не проведено ни одной ярмарки выходного дня.

Глава парламентской комиссии по промышленности, коммунист Ольга Иванова пояснила, что также участники ярмарки смогут подавать уведомления об участии не за 15 дней, как в настоящее время, а за пять.

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