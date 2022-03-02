Ярмаркам в Петербурге дают дополнительный день на открытие

В Петербурге работа ярмарок выходного дня будет продлена на один день, чтобы дать возможность участникам время на установку лавок. Инициативу парламентской комиссии по промышленности 2 марта Заксобрание города приняло в первом чтении, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.



На практике получается, что такие ярмарки работают два дня в неделю — в субботу и в воскресенье. Однако организаторам требуется время на установку и сбор оборудования, что фактически сокращает и без того малый срок, отведенный участникам ярмарки на реализацию продукции. В том числе и в связи с этим, по данным комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, в 2018, 2019 и 2020 годах на территории Санкт-Петербурга не проведено ни одной ярмарки выходного дня.

