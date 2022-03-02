В Петербурге перестанут включать в реестр нуждающихся в защите новых дольщиков

За проголосовали 37 депутатов, против — 9.



Реестр закроется для пополнения с 31 марта 2022 года, пояснил представитель Смольного в Заксобрании Константин Сухенко.



Как указано в пояснительной записке, «отмечается снижение количества граждан, сведения о которых внесены в реестр». В 2015 году список пополнили 44 человека, в 2016 году — 57 человек, в 2017 году — 35, в 2018 году — 12, в 2019 году — 27, в 2020 году — 21, в 2021 году — 5 дольщиков.



Сейчас в реестре числятся 149 человек.



Предложение в Смольном объясняют тем, что «это позволит зафиксировать число лиц, имеющих право на предоставление поддержки» из казны города и «внести определенность в вопрос об объеме подлежащей оказанию поддержки».

