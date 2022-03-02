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В Петербурге перестанут включать в реестр нуждающихся в защите новых дольщиков

Петербургский реестр дольщиков, которые нуждаются в защите, по инициативе губернатора Александра Беглова перестанет пополняться новыми пострадавшими. Соответствующий законопроект парламент города принял в первом чтении на заседании 2 марта, передает корреспондент «Фонтанки».

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За проголосовали 37 депутатов, против — 9.

Реестр закроется для пополнения с 31 марта 2022 года, пояснил представитель Смольного в Заксобрании Константин Сухенко.

Как указано в пояснительной записке, «отмечается снижение количества граждан, сведения о которых внесены в реестр». В 2015 году список пополнили 44 человека, в 2016 году — 57 человек, в 2017 году — 35, в 2018 году — 12, в 2019 году — 27, в 2020 году — 21, в 2021 году — 5 дольщиков.

Сейчас в реестре числятся 149 человек.

Предложение в Смольном объясняют тем, что «это позволит зафиксировать число лиц, имеющих право на предоставление поддержки» из казны города и «внести определенность в вопрос об объеме подлежащей оказанию поддержки».

Депутат от «Справедливой России — За правду!» Михаил Амосов напомнил, что федеральный закон об эскроу-счетах приняли еще в 2019 году, тем не менее, после этого реестр продолжает пополняться новыми обманутыми дольщиками. «Есть опасность, что такие люди будут появляться и после 31 марта», — добавил он.

Коммунист Александр Рассудов пояснил, что реестр является «добровольным со стороны города» и всегда есть возможность его снова открыть.

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Комментарии (1)

X-кот
Правильно. Это просто весь список ипотечников. что новые реестры создавать.
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