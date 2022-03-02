В Петербурге пройдёт донорская акция «Красота спасёт мир»

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться , указав пункт переливания и удобное для посещения время.

Желающие сдать кровь смогут это сделать 5 марта в семи пунктах переливания города. Кроме того, три отделения переливания крови откроют свои двери для желающих внести данные в регистр потенциальных доноров кроветворных стволовых клеток.

«На донорской акции 5 марта нужны помощники на шести пунктах переливания крови Санкт-Петербурга», — рассказали в «Фонде Доноров».

Чтобы стать волонтёром, также необходимо зарегистрироваться.



Подробности акции можно узнать в официальном паблике «Фонда Доноров».



Напомним, донором крови может стать гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донации. Потенциальным донором костного мозга может стать гражданин РФ в возрасте от 18 до 45 лет, не имеющий противопоказаний.



При посещении пунктов переливания обязательно иметь при себе паспорт. В некоторых ОПК требуется СНИЛС и регистрация в Санкт-Петербурге или Ленинградской области.



О том, как подготовиться к донации, можно узнать здесь. О противопоказаниях — здесь.

