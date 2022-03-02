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Суточная заболеваемость коронавирусом в России продолжает держаться ниже 100 тысяч

За прошедшие сутки в РФ выявлено 97 455 новых случаев COVID-19. Накануне их было 97 333. Об этом 2 марта сообщает оперативный штаб.

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Новых заболевших зафиксировали по всей стране. Петербург оказался на второй строчке по этому показателю с 4 514. Лидером стала Свердловская область с 4 868 вновь инфицированными.

Летальную статистику пополнили еще 784 жителя России, из которых 66 — в Петербурге. С начала пандемии вирус забрал 353 230 жизней.

Общее число случаев COVID-19 в РФ выросло до 16 592 824.

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