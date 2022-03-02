Суточная заболеваемость коронавирусом в России продолжает держаться ниже 100 тысяч

Новых заболевших зафиксировали по всей стране. Петербург оказался на второй строчке по этому показателю с 4 514 . Лидером стала Свердловская область с 4 868 вновь инфицированными.



Летальную статистику пополнили еще 784 жителя России, из которых 66 — в Петербурге. С начала пандемии вирус забрал 353 230 жизней.

