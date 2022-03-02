Женщину сожгли в бочке под Петербургом

Следственный комитет Ленинградской области возбудил уголовное дело об убийстве жительницы Лужского района. Её тело нашли в металлической бочке, приспособленной под крематорий.



Обгоревшие человеческие останки найдены накануне на участке в СНТ «Строитель» под Лугой, пишет 47news 2 марта. Процедура идентификации не затянулась, известно, что в бочке — 45-летняя местная жительница.



По версии следствия, 24 февраля она навестила знакомого, беседа шла под алкоголь и закончилась ссорой.



«Мужчина ударил её кулаком в голову, в результате чего она упала. После того как потерпевшая перестала подавать признаки жизни, подозреваемый вынес её тело на участок и поместил в металлическую бочку, где сжёг», — сообщили в региональном СК.

