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Женщину сожгли в бочке под Петербургом

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Следственный комитет Ленинградской области возбудил уголовное дело об убийстве жительницы Лужского района. Её тело нашли в металлической бочке, приспособленной под крематорий.

Обгоревшие человеческие останки найдены накануне на участке в СНТ «Строитель» под Лугой, пишет 47news 2 марта. Процедура идентификации не затянулась, известно, что в бочке — 45-летняя местная жительница.

По версии следствия, 24 февраля она навестила знакомого, беседа шла под алкоголь и закончилась ссорой.

«Мужчина ударил её кулаком в голову, в результате чего она упала. После того как потерпевшая перестала подавать признаки жизни, подозреваемый вынес её тело на участок и поместил в металлическую бочку, где сжёг», — сообщили в региональном СК.

По подозрению в убийстве задержан 37-летний житель Лужского района, в прошлом которого условный срок за наркотики и ограничение свободы за угрозу убийством.

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Комментарии (7)

Gudd-Head
Перед этим хоть расчленил?
А то не по канонам.
hal9000
Таких надо на Украину отправить..СБУ сообщить что он хочет Зеленского убить..пусть они его валят..без суда и следствия...
dedmoroz_5e4d8827384c2
а наши женщины любят крик, драйв, острые ощущения и шальные деньги
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