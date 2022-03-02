Петербуржцы смогут получать матпомощь на «коммуналку» на 10 дней раньше

В Петербурге горожане, которые пользуются социальной поддержкой (выплатами на оплату коммунальных платежей), смогут получать деньги на 10 дней раньше, чем приходят выплаты в настоящее время. Соответствующую поправку парламент города принял на заседании 2 марта в рамках второго чтения законопроекта.



Сейчас средства должны приходить в течение месяца после «дедлайна» оплаты. То есть если счет за январь, оплатить его необходимо не позднее 10 февраля, а средства приходят только 10 марта.



Поправка предполагает, что перечисление получателям соцподдержки денег должно быть произведено не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором истекает срок внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. То есть на 10 дней раньше.

