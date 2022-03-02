FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -2
91.75р102.91р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Петербуржцы смогут получать матпомощь на «коммуналку» на 10 дней раньше

0
Печать

В Петербурге горожане, которые пользуются социальной поддержкой (выплатами на оплату коммунальных платежей), смогут получать деньги на 10 дней раньше, чем приходят выплаты в настоящее время. Соответствующую поправку парламент города принял на заседании 2 марта в рамках второго чтения законопроекта.

Сейчас средства должны приходить в течение месяца после «дедлайна» оплаты. То есть если счет за январь, оплатить его необходимо не позднее 10 февраля, а средства приходят только 10 марта.

Поправка предполагает, что перечисление получателям соцподдержки денег должно быть произведено не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором истекает срок внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. То есть на 10 дней раньше.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний