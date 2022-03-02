Пельмени, кукла, озеро. Под Петербургом задержали предпринимателя, который устроил бизнес на живом товаре

Дом на берегу Аннинского озера недолго был местом «любви» за деньги. Задержан индивидуальный предприниматель.
Сотрудники уголовного розыска совместно со спецназом накануне около 10 утра испортили отдых нескольким мужчинам, которые приехали в Ломоносовский район области, сообщает 2 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.
Дом на берегу озера в Аннино, где по документам находится банно-оздоровительный комплекс, 41-летний индивидуальный предприниматель, по версии полиции, сделал притоном.
ГУ МВД по Петербургу и области
В скудно обставленных мебелью комнатах силовики нашли декор в виде страшной куклы. «Сотрудницы» притона, три девушки в возрасте от 21 года до 32-х лет, между клиентами восстанавливали силы пельменями.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ (организация занятия проституцией).