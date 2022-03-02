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Пельмени, кукла, озеро. Под Петербургом задержали предпринимателя, который устроил бизнес на живом товаре

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Дом на берегу Аннинского озера недолго был местом «любви» за деньги. Задержан индивидуальный предприниматель.

Сотрудники уголовного розыска совместно со спецназом накануне около 10 утра испортили отдых нескольким мужчинам, которые приехали в Ломоносовский район области, сообщает 2 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Дом на берегу озера в Аннино, где по документам находится банно-оздоровительный комплекс, 41-летний индивидуальный предприниматель, по версии полиции, сделал притоном.

ГУ МВД по Петербургу и области

В скудно обставленных мебелью комнатах силовики нашли декор в виде страшной куклы. «Сотрудницы» притона, три девушки в возрасте от 21 года до 32-х лет, между клиентами восстанавливали силы пельменями.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ (организация занятия проституцией).

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Комментарии (1)

(.)(.)
Ой, ну какая у нас доблестная милиция… Прям умиляюсь

А на самом деле тут два варианта: либо не заплатил, либо конкурент заплатил больше.
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