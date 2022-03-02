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На станции метро «Чернышевская» полицейские задержали недружелюбное «привидение»

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Студентка «Тряпочки» не заметила, как опустел её карман на перегоне между станциями «Владимирская» и «Чернышевская». Зато заметили сотрудники уголовного розыска.

34-летнего гражданина Украины взяли с поличным в метро, когда он продемонстрировал фокус с исчезновением шестого «Айфона» из кармана 21-летней петербурженки, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 2 марта.

Мужчину довезли до станции «Чернышевская» и отправили в отдел полиции, где выяснилось, что он однофамилец мультяшного привидения, правда, в отличие от персонажа, не отличается дружелюбием и имеет букет приводов за аналогичные кражи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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Комментарии (4)

Leadmonkey
Из ДНР что ли?
266296167
Касперский чтоль? так всё плохо с антивирусами стало нынче...
Ded Esoxer
Не понятно, как может гражданин чужого государства иметь "букет приводов". Я думал, что выдворяют уже после первого. А если действительно имеется "букет", то либо он не гражданин, а только "уроженец". Либо наши правоохранители плохо работают.
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