На станции метро «Чернышевская» полицейские задержали недружелюбное «привидение»

Студентка «Тряпочки» не заметила, как опустел её карман на перегоне между станциями «Владимирская» и «Чернышевская». Зато заметили сотрудники уголовного розыска.



34-летнего гражданина Украины взяли с поличным в метро, когда он продемонстрировал фокус с исчезновением шестого «Айфона» из кармана 21-летней петербурженки, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 2 марта.



Мужчину довезли до станции «Чернышевская» и отправили в отдел полиции, где выяснилось, что он однофамилец мультяшного привидения, правда, в отличие от персонажа, не отличается дружелюбием и имеет букет приводов за аналогичные кражи.

