FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -2
91.75р102.91р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Ухудшение погоды откладывается. Петербург в зоне малоактивного атмосферного фронта

Существенных осадков в Петербурге 2 марта не ожидается, днём по-прежнему плюсовая температура.

0
Печать
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем в городе переменная облачность, ветер умеренный. Температура воздуха ночью опускалась до минус 2–4 градусов, днем она вырастет до плюс 1–3. На дорогах местами гололедица.

Регион находится в зоне малоактивного фронтального раздела, при этом «на фоне повышенного атмосферного давления его влияние на погоду ограничится лишь в небольших и локальных осадках», поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. Атмосферное давление, по его словам, будет падать и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

В четверг возможны небольшие осадки местами. Температура почти не изменится.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний