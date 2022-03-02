Ухудшение погоды откладывается. Петербург в зоне малоактивного атмосферного фронта

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем в городе переменная облачность, ветер умеренный. Температура воздуха ночью опускалась до минус 2–4 градусов, днем она вырастет до плюс 1–3. На дорогах местами гололедица.



Регион находится в зоне малоактивного фронтального раздела, при этом «на фоне повышенного атмосферного давления его влияние на погоду ограничится лишь в небольших и локальных осадках», поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. Атмосферное давление, по его словам, будет падать и составит 762 мм рт. ст. , что немного выше нормы.

