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Житель высотки на Варшавской получил нож в живот, попросив соседа убавить громкость

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В тишине больничной палаты оказался житель Московского района Петербурга, уши которого не выдержали шума за стенкой. Его соседа полиция заняла изучением уголовного законодательства.

Накануне ночью скорая и полиция приехали к пятнадцатиэтажке на Варшавской улице, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 2 марта. Помощь потребовалась 49-летнему жильцу с третьего этажа.

Мужчина рассказал, как терпел шум за стенкой. Привычные методы вроде стука по батарее, по всей видимости, не сработали, и когда время перевалило за час ночи, он стучал уже в дверь соседней квартиры. Дискуссия о важности полноценного отдыха и правах каждого закончилась для него ударом ножа в живот.

Пострадавший поступил в больницу на Костюшко в тяжёлом состоянии с проникающим ранением, задеты внутренние органы.

«Незамедлительно прибывшим на место происшествия нарядом патрульно-постовой службы по горячим следам задержан 31-летний неработающий гражданин, проживающий в соседней квартире», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области.

Из отдела он вышел подозреваемым в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и с подпиской о невыезде.

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Комментарии (7)

nuga
если бы полиция реагировала на звонки оперативно,то до мокрухи дело не доходило бы. Вывод-ходить к громким соседям нужно в стальных доспехах рыцаря с забралом на лице и битой в руке.
veteran78
Вышел из отдела с подписанным контрактом на руках и сразу в эшелон. Именно такие решительные с ножами и нужны Родине.
AKM
Свой, родненький, социально близкий. Ещё поди бывший мент (хотя бывших не бывает). Как не отпустить?
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