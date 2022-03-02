Житель высотки на Варшавской получил нож в живот, попросив соседа убавить громкость

Мужчина рассказал, как терпел шум за стенкой. Привычные методы вроде стука по батарее, по всей видимости, не сработали, и когда время перевалило за час ночи, он стучал уже в дверь соседней квартиры. Дискуссия о важности полноценного отдыха и правах каждого закончилась для него ударом ножа в живот.

Накануне ночью скорая и полиция приехали к пятнадцатиэтажке на Варшавской улице, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 2 марта. Помощь потребовалась 49-летнему жильцу с третьего этажа.

В тишине больничной палаты оказался житель Московского района Петербурга, уши которого не выдержали шума за стенкой. Его соседа полиция заняла изучением уголовного законодательства.

Пострадавший поступил в больницу на Костюшко в тяжёлом состоянии с проникающим ранением, задеты внутренние органы.



«Незамедлительно прибывшим на место происшествия нарядом патрульно-постовой службы по горячим следам задержан 31-летний неработающий гражданин, проживающий в соседней квартире», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области.



Из отдела он вышел подозреваемым в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и с подпиской о невыезде.

