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Из-под люка на Московском проспекте хлынула вода. Машины притормаживают перед лужами

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В Московском районе Петербурга из-под люка начал бить миниатюрный «фонтан». Холодная вода распространилась на проезжей части, вынудив водителей проявлять дополнительную осторожность.

Видеозапись с места аварии появилась в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» 1 марта. Судя по кадрам, машинам приходится притормаживать перед лужами, заполонившими часть Московского проспекта.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Как сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал», о вытекании у дома 197 специалисты узнали в 22:09. Выяснилось, что из строя вышел пожарный гидрант.

«В настоящий момент специалисты «Водоканала» проводят работы по локализации вытекания, а также отводу воды с проезжей части. На время локализации ограничено движение по одной полосе. Все абоненты обеспечены водоснабжением», — подытожили на предприятии.

По данным карт «Яндекса», на участке от Московского проспекта, 205 до улицы Типанова наблюдается незначительная пробка.

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