Из-под люка на Московском проспекте хлынула вода. Машины притормаживают перед лужами

Видеозапись с места аварии появилась в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» 1 марта. Судя по кадрам, машинам приходится притормаживать перед лужами, заполонившими часть Московского проспекта.

Как сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал», о вытекании у дома 197 специалисты узнали в 22:09. Выяснилось, что из строя вышел пожарный гидрант.

«В настоящий момент специалисты «Водоканала» проводят работы по локализации вытекания, а также отводу воды с проезжей части. На время локализации ограничено движение по одной полосе. Все абоненты обеспечены водоснабжением», — подытожили на предприятии.



По данным карт «Яндекса», на участке от Московского проспекта, 205 до улицы Типанова наблюдается незначительная пробка.