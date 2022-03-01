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Евросоюз согласовал отключение от SWIFT семи банков и одобрил запрет на вещание RT и Sputnik

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Постпреды стран Евросоюза одобрили исключение «определенных российских банков» из SWIFT. Об этом вечером 1 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на французское председательство в совете ЕС.

Сам список пока не опубликован, однако источники Bloomberg уже сообщили, что речь идет об отключении ВТБ, «России» и «Открытия», а также Новикомбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и ВЭБ.РФ. Против всех этих финансовых организаций уже введены санкции в Европе. При этом в перечне якобы пока не фигурируют Сбербанк и Газпромбанк.

Кроме того, постпреды стран ЕС одобрили запрет на вещание в ЕС Sputnik и RT. Также запрещено участие в проектах, софинансируемых Российским фондом прямых инвестиций (в частности, занимался продвижением вакцины Sputnik V за рубежом).

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Комментарии (1)

Денеб
"Евросоюз согласовал отключение от SWIFT семи банков и одобрил запрет на вещание RT и Sputnik".... До Сбера пока не добрались, но лиха беда начало, как в народе говорят.....
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