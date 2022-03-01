Евросоюз согласовал отключение от SWIFT семи банков и одобрил запрет на вещание RT и Sputnik

Постпреды стран Евросоюза одобрили исключение «определенных российских банков» из SWIFT. Об этом вечером 1 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на французское председательство в совете ЕС.



Сам список пока не опубликован, однако источники Bloomberg уже сообщили, что речь идет об отключении ВТБ, «России» и «Открытия», а также Новикомбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и ВЭБ.РФ. Против всех этих финансовых организаций уже введены санкции в Европе. При этом в перечне якобы пока не фигурируют Сбербанк и Газпромбанк.

