МВД лишило паспорта РФ создательницу «Орла и решки» Нателлу Крапивину

МВД лишило российского паспорта Нателлу Крапивину — экс-продюсера певицы Светланы Лободы и создательницу телевизионного проекта «Орел и решка». Ранее она активно высказывалась против военной операции на Украине в социальных сетях.



Согласно записи, опубликованной на сайте ведомства 1 марта, ранее член СПЧ Кирилл Кабанов обратился к правоохранителям с просьбой проверить наличие у Крапивиной гражданства России.



«Установлено, что при подаче заявления о приеме Н.В. Крапивиной (на тот момент являвшейся несовершеннолетней) в гражданство Российской Федерации ее законным представителем не был представлен полный пакет документов. В результате заключение о приобретении гражданства Российской Федерации в отношении Н.В. Крапивиной и ее сестры А.В. Алиевой не выносилось», — объяснили в МВД.

