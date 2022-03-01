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МВД лишило паспорта РФ создательницу «Орла и решки» Нателлу Крапивину

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МВД лишило российского паспорта Нателлу Крапивину — экс-продюсера певицы Светланы Лободы и создательницу телевизионного проекта «Орел и решка». Ранее она активно высказывалась против военной операции на Украине в социальных сетях.

Согласно записи, опубликованной на сайте ведомства 1 марта, ранее член СПЧ Кирилл Кабанов обратился к правоохранителям с просьбой проверить наличие у Крапивиной гражданства России.

«Установлено, что при подаче заявления о приеме Н.В. Крапивиной (на тот момент являвшейся несовершеннолетней) в гражданство Российской Федерации ее законным представителем не был представлен полный пакет документов. В результате заключение о приобретении гражданства Российской Федерации в отношении Н.В. Крапивиной и ее сестры А.В. Алиевой не выносилось», — объяснили в МВД.

В итоге паспорта Крапивиной и ее сестры признали выданными по ошибке. В ведомстве также добавили, что законный представитель обеих, подавая заявления о приеме в гражданство РФ, якобы мог сообщить о себе ложные сведения.

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Комментарии (19)

AlBerkut
Эээ, санкций уже и на кружевные трусики, точнее их содержимое накладывают? Или налагают? 🤔
Ну всё, хана теперь ещё и герлшерингу, пока новых не завезли... 😂
Киса Воробьянин
Сидор,Столыпин,Магадан.
266090750
Шикарно!!! Молодцы!!! У всех предателей отобрать паспорта и чемодан-вокзал-львов!!!
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