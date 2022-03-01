Бастрыкин перевел следователей на усиленный режим работы из-за ситуации на Украине

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителям подразделений центрального аппарата и регионов организовать работу в усиленном режиме. Об этом свидетельствует запись, опубликованная на сайте ведомства.
Согласно сообщению от 1 марта, он также заявил о необходимости наладить оперативный обмен информацией с подразделениями Минобороны, МВД, ФСБ, МЧС России, Росгвардией и другими органами государственной власти и местного самоуправления.
Бастрыкин отметил, что в центральном аппарате СКР создан штаб, который координирует работу по документированию «совершенных украинским режимом преступлений против гражданского населения ЛНР и ДНР».
«Его ключевой задачей определены сбор и фиксация доказательств совершения военным и политическим руководством Украины, членами националистических батальонов и другими лицами геноцида и иных преступлений против мира и безопасности человечества на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик для предания виновных лиц суду», — пояснил глава ведомства.
Бастрыкин также распорядился создать в территориальных управлениях СК РФ группы для немедленного реагирования на происшествия, связанные с ситуацией в Украине. В их число входят экстремистские и террористические проявления, несогласованные протестные акции и провокации.
Помимо этого, председатель СК указал в качестве цели ведомства пресечение «уголовно-правовыми средствами» распространения ложной информации о событиях, связанных с проведением военной операции.