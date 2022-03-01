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Бастрыкин перевел следователей на усиленный режим работы из-за ситуации на Украине

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Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителям подразделений центрального аппарата и регионов организовать работу в усиленном режиме. Об этом свидетельствует запись, опубликованная на сайте ведомства.

Согласно сообщению от 1 марта, он также заявил о необходимости наладить оперативный обмен информацией с подразделениями Минобороны, МВД, ФСБ, МЧС России, Росгвардией и другими органами государственной власти и местного самоуправления.

Бастрыкин отметил, что в центральном аппарате СКР создан штаб, который координирует работу по документированию «совершенных украинским режимом преступлений против гражданского населения ЛНР и ДНР».

«Его ключевой задачей определены сбор и фиксация доказательств совершения военным и политическим руководством Украины, членами националистических батальонов и другими лицами геноцида и иных преступлений против мира и безопасности человечества на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик для предания виновных лиц суду», — пояснил глава ведомства.

Бастрыкин также распорядился создать в территориальных управлениях СК РФ группы для немедленного реагирования на происшествия, связанные с ситуацией в Украине. В их число входят экстремистские и террористические проявления, несогласованные протестные акции и провокации.

Помимо этого, председатель СК указал в качестве цели ведомства пресечение «уголовно-правовыми средствами» распространения ложной информации о событиях, связанных с проведением военной операции.

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Комментарии (15)

266108100
Как засуетились
Инкогнито2021
Бастрыкину вышак маячит!!! земля под ногами горит!
***_555
Онлайн-тройки
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