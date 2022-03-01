Бастрыкин перевел следователей на усиленный режим работы из-за ситуации на Украине

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителям подразделений центрального аппарата и регионов организовать работу в усиленном режиме. Об этом свидетельствует запись, опубликованная на сайте ведомства.



Согласно сообщению от 1 марта, он также заявил о необходимости наладить оперативный обмен информацией с подразделениями Минобороны, МВД, ФСБ, МЧС России, Росгвардией и другими органами государственной власти и местного самоуправления.



Бастрыкин отметил, что в центральном аппарате СКР создан штаб, который координирует работу по документированию «совершенных украинским режимом преступлений против гражданского населения ЛНР и ДНР».

