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Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

На линии огня. No comments

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Комментарии (42)

Капитан Очевидность2
Ну как там, таганрогцы, одобряете действия президента?
hal9000
Ну вообще немного отвлекусь..но вот эти сталинские дома..они выдержат любой авианалет..пожалуйста..окна выбило и хоть бы хны..а современные развалились бы нафиг..а еще спорят со мной про качество сталинок..вот пожалуйста как грится без комментариев..а современные развалятся от простых пуль из калаша..
BobCat2
И только мудрый Си, вовремя поддержавший маленького диктатора, неторопливо ожидает когда ему отойдет Дальний Восток. А он достанется ему уже в любом случае... Может пораньше, если диктатор ввяжется в ядерную авантюру, либо несколько позже, когда санкции и расходы на восстановление Украины убьют экономику России. Ну и армия наша для него теперь не проблема.
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