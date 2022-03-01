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«Россия сейчас — вновь осажденная крепость». Лидер «Ночных волков» обратился к европейцам

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Лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, известный как Хирург, записал эмоциональное обращение к европейцам по поводу Украины. Текст появился 1 марта на его странице в Facebook.

«Россия сейчас — вновь осаждённая крепость, Сталинград, которая в очередной раз с ножом в спине спасает мир от неминуемой катастрофы. Спасает мир от Третьей мировой войны. Упаси нас Бог, если нацбатальоны Украины — последыши Гитлера и Бандеры, которых там за три последних десятилетия активно выращивали, — получат в руки ядерную бомбу! Вот тогда всё. Конец Европе. А следом и миру», — пишет Хирург.

В своем посте он вспомнил сожженных людей в Доме профсоюзов в Одессе, войну в Донбассе и мировые СМИ, которые «не требовали ни мира, ни наказания, ни материальной помощи родственникам и чудом уцелевшим жертвам».

«Украина — это Россия! Киев — это город-герой и мать городов русских, исконная часть большой России. Что бы там сейчас ни вдалбливали в головы обезумевших обывателей современные украинские дятлы», — добавляет байкер.

В конце он призывает европейцев поддержать Россию и дать ей построить мир «без нацизма, ненависти и НАТО».

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Комментарии (31)

Джеко
Мерзость проспалась
Vvs Spb
Опять за очередной гранд. Слатозадов, как всегда. Всё прогнило Заново, вам не верят, хватит над нами грузиться, закончила ь ваша власть или скоро закончится.
5-я колонна
Смешной малый. Ты это, К̶а̶р̶п Дед, правильно меркуешь. Сгодится нам этот фраерок. (с)
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