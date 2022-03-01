«Россия сейчас — вновь осажденная крепость». Лидер «Ночных волков» обратился к европейцам

Лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, известный как Хирург, записал эмоциональное обращение к европейцам по поводу Украины. Текст появился 1 марта на его странице в Facebook.



«Россия сейчас — вновь осаждённая крепость, Сталинград, которая в очередной раз с ножом в спине спасает мир от неминуемой катастрофы. Спасает мир от Третьей мировой войны. Упаси нас Бог, если нацбатальоны Украины — последыши Гитлера и Бандеры, которых там за три последних десятилетия активно выращивали, — получат в руки ядерную бомбу! Вот тогда всё. Конец Европе. А следом и миру», — пишет Хирург.

