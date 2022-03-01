«Россия сейчас — вновь осажденная крепость». Лидер «Ночных волков» обратился к европейцам

Лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, известный как Хирург, записал эмоциональное обращение к европейцам по поводу Украины. Текст появился 1 марта на его странице в Facebook.
«Россия сейчас — вновь осаждённая крепость, Сталинград, которая в очередной раз с ножом в спине спасает мир от неминуемой катастрофы. Спасает мир от Третьей мировой войны. Упаси нас Бог, если нацбатальоны Украины — последыши Гитлера и Бандеры, которых там за три последних десятилетия активно выращивали, — получат в руки ядерную бомбу! Вот тогда всё. Конец Европе. А следом и миру», — пишет Хирург.
В своем посте он вспомнил сожженных людей в Доме профсоюзов в Одессе, войну в Донбассе и мировые СМИ, которые «не требовали ни мира, ни наказания, ни материальной помощи родственникам и чудом уцелевшим жертвам».
«Украина — это Россия! Киев — это город-герой и мать городов русских, исконная часть большой России. Что бы там сейчас ни вдалбливали в головы обезумевших обывателей современные украинские дятлы», — добавляет байкер.
В конце он призывает европейцев поддержать Россию и дать ей построить мир «без нацизма, ненависти и НАТО».