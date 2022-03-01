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Петербургские единороссы откроют центр психологической поддержки для горожан. Помогут всем, кроме провокаторов

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Петербургские единороссы анонсировали открытие центра психологической помощи для горожан. Объявление об этом сделал секретарь регионального отделения партии Сергей Боярский в ходе городской конференции 1 марта.

«Все мы с тревогой наблюдаем за тем, что происходит сейчас в Донбассе. Наши солдаты и офицеры в данную минуту принимают участие в специальной операции по зачистке братской украинской земли от нацистской нечисти. Хочется еще раз выразить им и нашему президенту, который принял это трудное решение, слова поддержки и благодарности», — заявил он. Участники конференции зааплодировали этому пассажу.

По словам Боярского, партия откроет психологическую консультацию для горожан в это эмоционально сложное время.

«Люди, которые эмоционально боятся и не понимают происходящего, не должны стать для нас чужими. Наша работа — всех успокаивать, всё разъяснять. Нужно очень тонко различать провокаторов, информационных противников, псевдоборцов за мир и тех, кто искренне волнуется за будущее», — добавил он.

На конференции переизбирали политсовет. Из его президиума убрали бывшего руководителя городской «Единой России» и экс-спикера городского парламента Вячеслава Макарова. Кроме того, на конференции переизбрали Боярского секретарём городского отделения партии.

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Комментарии (8)

274448013
Я боюсь людей, которые на серьезных щщах прямо таки вслух вот такое говорят... Главное, молодец такой, начальство не забыл в попу поцеловать, когда говорил.
alex_k
нацисткую нечисть? а почему страдают и гибнут мирные жители? повреждены или разрушены здания жилые?
orlovandrei1986
себе пусть помогут, психи
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