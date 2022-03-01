Петербургские единороссы откроют центр психологической поддержки для горожан. Помогут всем, кроме провокаторов

«Все мы с тревогой наблюдаем за тем, что происходит сейчас в Донбассе. Наши солдаты и офицеры в данную минуту принимают участие в специальной операции по зачистке братской украинской земли от нацистской нечисти. Хочется еще раз выразить им и нашему президенту, который принял это трудное решение, слова поддержки и благодарности», — заявил он. Участники конференции зааплодировали этому пассажу.

Петербургские единороссы анонсировали открытие центра психологической помощи для горожан. Объявление об этом сделал секретарь регионального отделения партии Сергей Боярский в ходе городской конференции 1 марта.

По словам Боярского, партия откроет психологическую консультацию для горожан в это эмоционально сложное время.



«Люди, которые эмоционально боятся и не понимают происходящего, не должны стать для нас чужими. Наша работа — всех успокаивать, всё разъяснять. Нужно очень тонко различать провокаторов, информационных противников, псевдоборцов за мир и тех, кто искренне волнуется за будущее», — добавил он.



На конференции переизбирали политсовет. Из его президиума убрали бывшего руководителя городской «Единой России» и экс-спикера городского парламента Вячеслава Макарова. Кроме того, на конференции переизбрали Боярского секретарём городского отделения партии.

