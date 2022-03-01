В Петербурге отправили в колонию кладовщика, который вынес из магазина телефоны, наушники и часы на 1,3 млн

Московский райсуд Петербурга вынес приговор горожанину, который, работая кладовщиком в известном магазине электроники, за несколько месяцев украл оттуда целую коллекцию телефонов, наушников и часов. Он отправится в колонию, сообщает 1 марта объединенная пресс-служба городских судов.
Илья Кучеренко таскал товары из кладовой с мая 2020-го по март 2021-го. Он прятал их под брендированную куртку — в целом вышло 64 телефона, около 70 штук часов и 14 пар наушников, общая сумма ущерба превысила 1,3 миллиона рублей. Причем интересовали его непростые модели: смарт- и беспроводные.
Вину Кучеренко полностью признал и раскаялся, рассказал, что добро сбывал через Интернет и знакомого, который не знал, что происходит нечто незаконное. Оказалось, что ранее он был судим, но на учетах не состоит, трудоустроен, имеет регистрацию и постоянное место жительства.
По совокупности с приговором от 2016 года Кучеренко проведет в колонии общего режима 4,5 года. Пришлось поплатиться и деньгами: суд взыскал с него более 1,3 миллиона в пользу магазина.