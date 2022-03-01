В Петербурге отправили в колонию кладовщика, который вынес из магазина телефоны, наушники и часы на 1,3 млн

Московский райсуд Петербурга вынес приговор горожанину, который, работая кладовщиком в известном магазине электроники, за несколько месяцев украл оттуда целую коллекцию телефонов, наушников и часов. Он отправится в колонию, сообщает 1 марта объединенная пресс-служба городских судов.



Илья Кучеренко таскал товары из кладовой с мая 2020-го по март 2021-го. Он прятал их под брендированную куртку — в целом вышло 64 телефона, около 70 штук часов и 14 пар наушников, общая сумма ущерба превысила 1,3 миллиона рублей. Причем интересовали его непростые модели: смарт- и беспроводные.

