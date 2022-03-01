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Reuters сообщает, что Райффайзенбанк может уйти из России. Организация все опровергает

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Австрийский Райффайзенбанк может уйти из России и Украины, сообщает 1 марта Reuters со ссылкой на два источника. Это решение «не неизбежно, но может быть принято, если бизнесу [банка] в этих странах потребуются дополнительные деньги или капитал», заявил один из собеседников агентства.

В пресс-службе банка эту информацию опровергли, как сообщают несколько СМИ, включая ТАСС.

«Райффайзенбанк опровергает сообщение информационного агентства Рейтер о возможном уходе с российского рынка. Мы готовы обеспечивать бесперебойную доступность финансовых сервисов для наших клиентов на российском рынке», — отметили в организации.

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Комментарии (4)

DrDick
А что будет с ипотечными кредиторами, у которых квартира в залоге у банка?
SHUREPA
Вы заранее скажите , когда Райффайзен уйдет . Я хоть их кредитку обнулю
orlovandrei1986
да понятно, что уйдут...
чё им тут ловить-то теперь на фоне санкций?

ещё и unicredit и других за собой прихватят...
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