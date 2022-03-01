Reuters сообщает, что Райффайзенбанк может уйти из России. Организация все опровергает

Австрийский Райффайзенбанк может уйти из России и Украины, сообщает 1 марта Reuters со ссылкой на два источника. Это решение «не неизбежно, но может быть принято, если бизнесу [банка] в этих странах потребуются дополнительные деньги или капитал», заявил один из собеседников агентства.



В пресс-службе банка эту информацию опровергли, как сообщают несколько СМИ, включая ТАСС.



«Райффайзенбанк опровергает сообщение информационного агентства Рейтер о возможном уходе с российского рынка. Мы готовы обеспечивать бесперебойную доступность финансовых сервисов для наших клиентов на российском рынке», — отметили в организации.

