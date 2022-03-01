Открытки, которые помогут спасти маленькие жизни. Фонд «Алёша» запустил акцию в поддержку тяжелобольных детей

Маленькие подопечные петербургского благотворительного фонда «Алёша» выразили желание сказать «спасибо» тем, кто помогает им в борьбе с тяжёлыми недугами. Фонд их поддержал и придумал способ, как не только отблагодарить неравнодушных людей, но и спасти маленькие жизни.
Команда фонда с 1 марта запустила акцию «День открыток». Для неё малыши нарисовали яркие, красочные открытки, которые размещены на сайте благотворительной организации.
Любой желающий, зайдя на страницу акции, может выбрать понравившийся рисунок, сделать пожертвование и стать его обладателем — фонд вышлет открытку маленького художника на ваш электронный адрес. При этом одной открыткой можно не ограничиваться.
В фонде подчеркнули, что средства в полном объёме будут направлены на лечение того ребёнка, который нарисовал открытку.
Акция продлится до 11 марта включительно.