Росавиация продлила ограничения на полеты на юге России до 8 марта

Запрет на полеты в некоторые аэропорты на юге и в центральной части России, введенный 24 февраля, продлен до 8 марта. Ранее ограничения планировали снять 2 марта.



Режим временного ограничения полетов сегодня продлен до 3:45 мск 8 марта, сообщает 1 марта РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росавиации. Работа аэропортов временно приостановлена в Геленджике, Симферополе, Элисте, Анапе (Витязево), Краснодаре (Пашковский), Брянске, Белгороде, Курске (Восточный), Липецке, Воронеже (Чертовицкое) и Ростове-на-Дону (Платов). Остальные российские аэропорты, включая международные, работают штатно.