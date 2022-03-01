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Росавиация продлила ограничения на полеты на юге России до 8 марта

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Запрет на полеты в некоторые аэропорты на юге и в центральной части России, введенный 24 февраля, продлен до 8 марта. Ранее ограничения планировали снять 2 марта.

Режим временного ограничения полетов сегодня продлен до 3:45 мск 8 марта, сообщает 1 марта РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росавиации. Работа аэропортов временно приостановлена в Геленджике, Симферополе, Элисте, Анапе (Витязево), Краснодаре (Пашковский), Брянске, Белгороде, Курске (Восточный), Липецке, Воронеже (Чертовицкое) и Ростове-на-Дону (Платов). Остальные российские аэропорты, включая международные, работают штатно.

«Зона для полетов признана небезопасной для гражданских воздушных судов и пассажиров. Аэропорты настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов, встречающим, прибывать в воздушные гавани до снятия ограничений», — сообщили ТАСС в пресс-службе краснодарского аэропорта.

Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты Росавиация рекомендовала авиакомпаниям воспользоваться альтернативными маршрутами через аэропорты Москвы, Сочи, Волгограда, Ставрополя и Минеральных Вод.

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Комментарии (1)

07A
8 марта украинская хунта капитулирует!
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