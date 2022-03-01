Поставки машин в автосалоны Петербурга почти полностью остановились. То, что осталось, стремительно дорожает

Практически все российские дистрибьюторы автомобилей временно приостановили отгрузки машин в дилерские сети. Об этом «Фонтанке» 1 марта рассказали топ-менеджеры холдингов «Максимум» и «Аларм-Моторс».
«Очевидно, им [дистрибьюторам] требуется некоторое время, чтобы сформулировать свои дальнейшие шаги на рынке с учетом всех политических и экономических обстоятельств», — рассказал Роман Слуцкий, совладелец группы компаний «Аларм-Моторс».
«Все остановлено, кроме Mitsubishi и Haval. Думают, по каким ценам отгружать и отгружать ли или подождать большей определенности», — отметил Михаил Жуков, исполнительный директор ГК «Максимум». По его словам, вчера у компании был рекорд по продажам за последние два года.
При этом цены растут, а ассортимент сокращается. «Все программы поддержек от дистрибьюторов с сегодняшнего дня отменены», — говорит топ-менеджер. Предсказать, когда автосалоны опустеют, участники рынка не берутся. «С учётом роста цен на машины и сложностей с автокредитами — полностью не опустеют. Все машины на 100% дилеры продавать не будут, так как тогда надо закрывать шоу-румы», — добавляет Михаил Жуков.
«В настоящий момент очень сложно строить прогнозы. Понятно одно — объем авторынка может сократиться на 25–40% при удорожании автомобилей на 20% и ставке по автокредиту выше 30%», — подчеркивает Роман Слуцкий.