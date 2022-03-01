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Поставки машин в автосалоны Петербурга почти полностью остановились. То, что осталось, стремительно дорожает

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Практически все российские дистрибьюторы автомобилей временно приостановили отгрузки машин в дилерские сети. Об этом «Фонтанке» 1 марта рассказали топ-менеджеры холдингов «Максимум» и «Аларм-Моторс».

«Очевидно, им [дистрибьюторам] требуется некоторое время, чтобы сформулировать свои дальнейшие шаги на рынке с учетом всех политических и экономических обстоятельств», — рассказал Роман Слуцкий, совладелец группы компаний «Аларм-Моторс».

«Все остановлено, кроме Mitsubishi и Haval. Думают, по каким ценам отгружать и отгружать ли или подождать большей определенности», — отметил Михаил Жуков, исполнительный директор ГК «Максимум». По его словам, вчера у компании был рекорд по продажам за последние два года.

При этом цены растут, а ассортимент сокращается. «Все программы поддержек от дистрибьюторов с сегодняшнего дня отменены», — говорит топ-менеджер. Предсказать, когда автосалоны опустеют, участники рынка не берутся. «С учётом роста цен на машины и сложностей с автокредитами — полностью не опустеют. Все машины на 100% дилеры продавать не будут, так как тогда надо закрывать шоу-румы», — добавляет Михаил Жуков.

«В настоящий момент очень сложно строить прогнозы. Понятно одно — объем авторынка может сократиться на 25–40% при удорожании автомобилей на 20% и ставке по автокредиту выше 30%», — подчеркивает Роман Слуцкий.

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Комментарии (20)

266433507
Да и чехать на эти новые машины со всеми этими дилерами с огромными ценниками на все допы, что не входят в базу, где кузов, да 4 колеса! Пускай они обанкротятся все и закроются к чертям!
VKuser49193372
Зато для экологии какая польза. Меньше машин будет.
Piter Russo
Все верно в статье, отгрузка встала кроме китайцев. Митсубиши видимо остатки складские отгружает. Что будет с отгрузками митсубиши через неделю пока не понятно, вроде они не хотят уходить.
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