Поставки машин в автосалоны Петербурга почти полностью остановились. То, что осталось, стремительно дорожает

Практически все российские дистрибьюторы автомобилей временно приостановили отгрузки машин в дилерские сети. Об этом «Фонтанке» 1 марта рассказали топ-менеджеры холдингов «Максимум» и «Аларм-Моторс».



«Очевидно, им [дистрибьюторам] требуется некоторое время, чтобы сформулировать свои дальнейшие шаги на рынке с учетом всех политических и экономических обстоятельств», — рассказал Роман Слуцкий, совладелец группы компаний «Аларм-Моторс».



«Все остановлено, кроме Mitsubishi и Haval. Думают, по каким ценам отгружать и отгружать ли или подождать большей определенности», — отметил Михаил Жуков, исполнительный директор ГК «Максимум». По его словам, вчера у компании был рекорд по продажам за последние два года.

