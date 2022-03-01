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Трактор забодал такси, выезжая от шиномонтажа на Авангардной

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Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Такси досталось от уборочной техники в Красносельском районе Петербурга утром 1 марта. Машины не разминулись у СТО.

Авария произошла в 9:22 на Авангардной улице, у пересечения с улицей Чекистов, сообщают в телеграм-канале «Мегаполис». На записи с видеорегистратора очевидца видно, как уборочный трактор, выезжая с территории шиномонтажа, столкнулся с легковым такси, следовавшим в сторону улицы Чекистов.

Автомобиль при этом заскочил передней частью на сугроб у забора. О пострадавших не сообщается.

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Комментарии (1)

Somn
Я понял, что лихой таксист не дал выехать трактору с прилегающей.
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