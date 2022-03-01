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Пешеход рискнул проскочить перед петербургским «Сапсаном». Из-под состава он не выбрался

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Скоростной поезд сообщением Москва - Петербург сбил пешехода в Ленинградской области. Мужчина решил не ждать, пока проедет состав, сообщает транспортная полиция 1 марта.

Несовместимые с жизнью травмы пешеход получил накануне вблизи станции «Тосно - 2» незадолго до половины десятого вечера. По предварительным данным, он решил проскочить перед поездом на 50-м километре третьего главного пути.

«Сапсан» из Москвы сигналил, машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось, уточняют в Управлении на транспорте МВД по Северо-Западу. На Московский вокзал в Петербурге состав опоздал на 24 минуты.

Личность погибшего установлена. Это 62-летний житель Ленобласти, его родственникам уже рассказали о случившемся. Транспортная полиция проводит проверку.

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Комментарии (1)

267071280
Очень торопился… хотел секунд 10 сэкономить, а в итоге на дцать лет раньше на тот свет отправился.
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