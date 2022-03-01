Пешеход рискнул проскочить перед петербургским «Сапсаном». Из-под состава он не выбрался

Скоростной поезд сообщением Москва - Петербург сбил пешехода в Ленинградской области. Мужчина решил не ждать, пока проедет состав, сообщает транспортная полиция 1 марта.



Несовместимые с жизнью травмы пешеход получил накануне вблизи станции «Тосно - 2» незадолго до половины десятого вечера. По предварительным данным, он решил проскочить перед поездом на 50-м километре третьего главного пути.



«Сапсан» из Москвы сигналил, машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось, уточняют в Управлении на транспорте МВД по Северо-Западу. На Московский вокзал в Петербурге состав опоздал на 24 минуты.

